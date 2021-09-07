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Арахамия: Планируется 3-4 кадровых замены в Кабмине

Вторник, 7 сентября 2021, 16:27
Фото с Facebook Арахамии

В Кабинете министров планируют заменить трех-четырех министров.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамию

Прямая речь Арахамии: "Планируется три-четыре кадровых замены. Но мы не будем их анонсировать заранее, так как это может навредить определенном министерству, потому что на следующий день после того, как журналисты дали заголовки о том, что такой-то министр идет, его уже никто не слушается, он не может выполнять свои обязанности фактически. А временной лаг между новостями и решением, он может быть две-три недели, возможно, даже и месяц".

Детали: Вместе с тем он отметил, что фракция еще 1,5 месяца назад начала активные переговоры с потенциальными кандидатами на должности определенных министров.

Арахамия также не смог подтвердить или опровергнуть то, что гендиректор ГК "Укроборонпром" Юрий Гусев может возглавить Минобороны, отметив, что пока такой информации нет.

В то же время он опроверг информацию о возможном увольнении министра внутренних дел Дениса Монастырского.

Предыстория:

  • 29 августа глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что у ВР есть претензии к ряду министров и прогнозировал кадровые изменения в Кабмине осенью. 
  • 1 сентября стало известно, что в ближайшие месяцы Верховная Рада может уволить с должностей министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марину Лазебную и вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского.

Темы: Кабинет министровВерховная РадаАрахамия
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