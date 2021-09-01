Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У Зеленского ищут замену трем министрам – источники

Среда, 1 сентября 2021, 11:53
У Зеленского ищут замену трем министрам – источники
Таран, Лазебная, Уруский

В ближайшие месяцы Верховная Рада может уволить с должностей министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марину Лазебную и вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского.

Источник: собеседники "Украинской правды" в монобольшинстве

Детали: По словам источников УП, этот вопрос будут активно решать после возвращения президента и его команды из США.

"Уруский, Лазебная и Таран – уйдут. Им уже ищут замену, но здесь проблемы. Потому что скамейка запасных маленькая, а люди, которых мы приглашаем извне, неохотно рвутся в Кабмин", – отметил один из собеседников.

В то же время источники уверяют, что министра юстиции и министра культуры пока менять не будут.

"Например, Малюську не очень любит Ермак, но к нему хорошо относится президент. По Ткаченко – он там себе что-то воюет, наобещал много президенту – пусть выполняет", – отметил один из депутатов фракции "Слуга народа".

Этому предшествовало: УП еще в начале августа сообщала, что несколько министров правительства Дениса Шмыгаля могут уйти в отставку в новом политическом сезоне. А на днях глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что у парламента есть претензии к некоторым министрам, поэтому их могут заменить осенью.

Роман Кравец, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кабинет министровТаран АндрейУрускийкадрыОфис президента
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Кабинет министров
Правительство внесло изменения в работу Prozorro Market: как будут работать закупки
Кабмин расширил программу еОселя на всех украинцев без собственного жилья
Правительство назначило Думу главой АРМА
Последние новости
08:57
Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии
08:44
ФБР расследует угрозы судьям после исключения Трампа из праймериз в Колорадо
08:21
В Николаеве дрон попал в промпредприятие, под Одессой – в объект инфраструктуры
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
08:16
Минус 1 010 оккупантов, 37 ББМ и 1 корабль - потери России за сутки
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
Все новости...
Реклама: