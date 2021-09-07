В ОП готовятся к новым увольнениям – источники

В Офисе президента Владимира Зеленского планируют уволить заместителя главы ОП Андрея Смирнова, потому что он не ладит с руководителем Андреем Ермаком и другим заместителем Ермака Олегом Татаровым.

Источник: поинформированные собеседники "Украинской правды"

Детали: По словам собеседника УП, Смирнов находится под угрозой увольнения и через месяц-два может потерять должность.

Смирнов якобы уже давно конфликтует с другим заместителем главы ОП Андрея Ермака, скандальным Олег Татаров.

Также, по словам источников, у Смирнова сложились натянутые отношения непосредственно с головой Офиса - его заместитель "слишком часто имеет собственное мнение и пытается доносить альтернативную информацию до президента, что раздражает Андрея Борисовича".

Напомним: