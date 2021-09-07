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Посол предостерегла Раду от намерения просить Штаты о статусе основного союзника вне НАТО

Вторник, 7 сентября 2021, 18:04

Посол Украины в США Оксана Маркарова предостерегла депутатов Верховной рады в связи с их намерением просить Конгресс США о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA).

Соответствующее заявление она опубликовала в своем Facebook, пишет "Европейская правда".

Оксана Маркарова призвала депутатов обратить внимание, что Украина уже определилась, что ее целью является членство в НАТО, и это единственное системное и институциональное решение для безопасности страны и оно закреплено в Конституции.

"MNNA - статус для стран, которые не планируют или не могут в силу политических или географических причин вступить в НАТО. Это точно не про нас", - подчеркнула посол.

Маркарова отметила, что Украина уже имеет статус Партнера с расширенными возможностями (EOP) НАТО, и он предоставляет большие возможности для усиленного сотрудничества с Альянсом, улучшение совместимости и развития способности сил.

"Поддержка парламента как раз очень нужна в продвижении реформ и голосовании за законы, которые Украине нужно осуществить для активного продвижения вперед в НАТО, и здесь, я думаю, вице-премьер Ольга Стефанишина и Минобороны могут детально проинформировать о том, что нам нужно сделать и по годовому плану по НАТО, и по программе ЕОР", - отметила Оксана Маркарова.

Что касается сотрудничества с США, добавила она, Штаты и сейчас активно помогают Украине, в том числе средствами и оборонительным оружием.

"Во время визита президента Зеленского мы только что подписали очень сильное рамочное соглашение между Министерством обороны Украины и Пентагоном по стратегическим основам оборонного партнерства, которое является стартом для выхода нашего оборонного партнерства на новый уровень и открывает двери к конкретным крупным проектам, над которыми МО и МИД уже начали работу. И именно такого типа двусторонними соглашениями заключаются стратегические партнерства с США - как членов НАТО, так и других", - отметила посол.

Отметим, председатель Верховной рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания 8 сентября для принятия обращения о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО.

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Темы: МаркароваСШАНАТО
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