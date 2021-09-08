Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На день рождения Татарова приехали правоохранители, связанные с расследованием его дела

Среда, 8 сентября 2021, 06:41
На день рождения Татарова приехали правоохранители, связанные с расследованием его дела

На празднование дня рождения заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова съехалось более десяти топ-чиновников силовых ведомств - в частности те, которые были связаны с расследованием дела Татарова.

Источник: видео "Украинской правды" "Приемы Татарова. Репортаж со дня рождения куратора от ОП"

Детали: На праздник прибыл заместитель председателя национальной полиции Украины и начальник главного следственного управления Максим Цуцкиридзе. У тещи Цуцкиридзе есть несколько объектов недвижимости в ЖК на Печерске, где должны были получить квартиры нацгвардийцы в деле "УкрБуд". Следствие установило, что Татаров в 2017 году, когда работал юристом в "УкрБуд", которая в то время принадлежала экс-нардепу Максиму Микитасю, участвовал в передаче взятки должностному лицу криминалистического учреждения МВД.

Цуцкиридзе и Татаров
Цуцкиридзе и Татаров

Сам Микитась в интервью "Украинской правде" отметил, что именно Цуцкиридзе, находясь на высоких должностях в МВД, помогал юристу "Укрбуд" Татарову решать проблемы "Укрбуд" с Министерством внутренних дел.

Кроме того, на день рождения Татарова прибыл заместитель генпрокурора Ирины Венедиктовой Алексей Симоненко, который передал дело Татарова от НАБУ в СБУ.

Симоненко
Симоненко (с подарком)

Знать больше: Приемы Олега Татарова. Репортаж со дня рождения куратора силового блока от ОП

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Татаров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
Татаров
Татаров имеет влияние на различные силовые ведомства через "своих людей" – УП
Кто такой Олег Татаров и как он оказался на вершине правоохранительной системы
Экс-тесть Татарова зарегистрировал ФЛП на Закарпатье по адресу фонда с орбиты Каськива – СМИ
Последние новости
11:59
Шойгу доложил Путину об уничтожении корабля "Новочеркасск" в Феодосии
11:54
В Литве готовятся запретить использование пластиковой посуды в кафе и на массовых мероприятиях
11:51
В Харьковской области из-за обстрелов 1 человек погиб и 1 человек был травмирован
11:48
ЕС подсчитал, сколько средств направил на гумпомощь в мире за год
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
11:20
По всей Украине объявили тревогу: МиГ-31К летает над Черным морем
11:17
WP: США ведут переговоры об "обновлении" Палестинской администрации
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
10:48
В Киеве проведут учения по безопасности: будут новые блокпосты и проверки машин
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
Все новости...
Реклама: