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Турция — в пятерке лидеров в мире по суточному распространению COVID

Среда, 8 сентября 2021, 07:13

За сутки 6 сентября у 522693 человек в мире обнаружили коронавирус.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в США - 107 060 случаев, в Индии - 38 130, в Великобритании - 37 489.

Кроме того, в Иране - 27 138 заражений, а в Турции - 23 638.

 

Украина с 2197 новыми случаями на 39 месте в мире между Мьянмой и Бенином. В Европе Украина на 11 месте.

8460 людей в мире за сутки умерли. По этому показателю Украина на 31 месте в мире и на 7 - в Европе.

Напомним: 6 сентября в Украине зафиксировали 2197 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусной болезнью и 53 летальных случая от нее, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 485 человек, выздоровели 1429 человек.

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Темы: коронавирус
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