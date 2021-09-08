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Госкомиссия ближайшее время рассмотрит усиление карантина по всей стране - Шмыгаль

Среда, 8 сентября 2021, 13:16
Госкомиссия ближайшее время рассмотрит усиление карантина по всей стране - Шмыгаль

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в ближайшее время рассмотрит установление "желтого" уровня эпидемиологической опасности на территории всей Украины.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль, открывая заседание Кабинета министров 8 сентября

Прямая речь: "Во избежание возможных жестких локдаунив или "красных" зон мы должны действовать на опережение. Мы возвращаемся в режим работы регулярных заседаний комисии ТЭБ и ЧС. Уже в ближайшие дни состоится соответствующее заседание, где будет рассматриваться вопрос об установлении "желтого" уровня эпидемической безопасности по всей стране".

Что предшествовало: Министерство здравоохранения подало в Кабинет министров ходатайство с просьбой перевести Украину с "зеленого" на "желтый" уровень эпидемической безопасности и, как следствие, с 13 сентября усилить карантинные ограничения.

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Валентина Романенко, УП

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Темы: карантинКабинет министров
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