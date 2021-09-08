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Кабмин планирует наказывать штрафами за плохое предоставления соцуслуг

Среда, 8 сентября 2021, 14:16

Кабинет министров поддержал законопроект, вводящий штрафы за несоблюдение обязательств в социальной сфере.

Источник: сообщение Кабинета министров

Дословно: "Документ должен предотвратить возникновение ситуаций, когда учреждения по оказанию социальных услуг не выполняют свою роль и представляют угрозу для людей. Например, пожар в доме престарелых в Харькове".

Детали: В Кабмине отметили, что в Украине все еще не определен механизм контроля и ответственности за нарушение законодательства в сфере предоставления соцуслуг.

Поэтому правительство предлагает ввести штрафы, размер которых будет колебаться в зависимости от нарушений от десяти до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 11 400 грн до 2, 3 млн грн).

Предыстория:

  • 21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже, в результате которой погибли 15 человек.

Украинская правда
Темы: Кабинет министровштрафы
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