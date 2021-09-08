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Рада не поддержала обращение о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО

Среда, 8 сентября 2021, 14:27
Рада не поддержала обращение о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО
Купол ВР, фото из открытых источников

Верховная Рада не будет просить Конгресс Соединенных Штатов Америки предоставить Украине двусторонний статус основного союзника США вне Североатлантического Альянса.

Источник: Верховная Рада

Детали: На внеочередном заседании парламент не поддержал постановление об Обращении Верховной Рады Украины к Конгрессу Соединенных Штатов Америки относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО (MNNA) (№ 5380).

Документ поддержали 24 народных депутата при минимально необходимых 226.

Проект постановления содержал призыв Верховной Рады к Конгрессу Соединенных Штатов предоставить Украине статус основного союзника США вне НАТО (MNNA) на фоне угрозы со стороны России.

Однако посол Украины в США Оксана Маркарова предостерегла ВР от такого обращения, потому что Украина стремится вступить в НАТО, а MNNA – это статус для стран, которые не планируют или не могут вступить в альянс.

Вице-премье по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина также заявила, что такая инициатива нардепов в считанные дни после встречи президентов США и Украины "выглядит как сознательная и недальновидная политическая диверсия".

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Украинская правда
Темы: Верховная РадаСШАНАТОмеждународные отношения
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