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Рада не поддержала обращение о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО

Среда, 8 сентября 2021, 14:27
Купол ВР, фото из открытых источников

Верховная Рада не будет просить Конгресс Соединенных Штатов Америки предоставить Украине двусторонний статус основного союзника США вне Североатлантического Альянса.

Источник: Верховная Рада

Детали: На внеочередном заседании парламент не поддержал постановление об Обращении Верховной Рады Украины к Конгрессу Соединенных Штатов Америки относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО (MNNA) (№ 5380).

Документ поддержали 24 народных депутата при минимально необходимых 226.

Проект постановления содержал призыв Верховной Рады к Конгрессу Соединенных Штатов предоставить Украине статус основного союзника США вне НАТО (MNNA) на фоне угрозы со стороны России.

Однако посол Украины в США Оксана Маркарова предостерегла ВР от такого обращения, потому что Украина стремится вступить в НАТО, а MNNA – это статус для стран, которые не планируют или не могут вступить в альянс.

Вице-премье по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина также заявила, что такая инициатива нардепов в считанные дни после встречи президентов США и Украины "выглядит как сознательная и недальновидная политическая диверсия".

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Украинская правда
Темы: Верховная РадаСШАНАТОмеждународные отношения
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