В Кабмине выступили против инициативы просить статус основного союзника США вне НАТО

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает неуместной и несвоевременной инициативу депутатов просить Конгресс США о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA).

Как сообщает "Европейская правда", об этом она написала на своей странице в Facebook.

"С точки зрения имиджа страны такая инициатива, за считанные дни после встречи двух лидеров, выглядит как сознательная и недальновидная политическая диверсия", - отметила Стефанишина.

По ее словам, во время встречи Джо Байден и Владимир Зеленский уже определили формат взаимодействия по вопросам не только национальной, но и региональной безопасности в черноморском регионе, предусматривающий поддержку евроатлантических стремлений Украины; сотрудничество в рамках двустороннего Соглашения о стратегических основы оборонного сотрудничества; сотрудничество в рамках Партнерства с расширенными возможностями в рамках НАТО.

Вице-премьер отметила, что предлагаемая к рассмотрению в Раде инициатива не проговаривалась на уровне глав государств, ни на шаг не приближает Украину к конституционно закрепленному куру евроатлантической интеграции и членства в НАТО, не имеет добавленной стоимости, ведь Украина уже имеет гораздо больше возможностей, чем мог бы дать этот статус.

"Никаких гарантий статус "основного союзника вне НАТО" не дает. Афганистан тоже является "союзником вне НАТО". Гарантией безопасности Украины является реформированный в соответствии со стандартами и принципами НАТО сектор безопасности и обороны и усиление сотрудничества с НАТО на всех уровнях", - написала Стефанишина.

"Мы дадим дополнительные аргументы тем, кто сейчас в НАТО сдержанно реагирует на стремление Украины стать членом Альянса. Этот вопрос, уверена, будет использован российской пропагандой как пример новых колебаний Украины. Слишком долго Украина была непредсказуемым и непоследовательным партнером, что только вредило нашим отношениям с Альянсом. Пришло время действий, а не громких слов или знаковых статусов. Тем более, когда речь идет о статусе созданном для стран, которые в силу своего географического расположения не могут претендовать на членство в НАТО и не имеют подобных амбиций", - добавила она.

Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова предостерегла депутатов Верховной Рады в связи с их намерением просить Конгресс США о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО.

"MNNA - статус для стран, которые не планируют или не могут в силу политических или географических причин вступить в НАТО. Это точно не про нас", - подчеркнула посол.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания 8 сентября для принятия обращения о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО.

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