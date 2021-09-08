В Киеве полностью вакцинировались от COVID менее четверти жителей – МОЗ
Среда, 8 сентября 2021, 15:43
В Киеве полностью вакцинированы от коронавируса 23,27% официально зарегистрированных жителей столицы – по состоянию на 7 сентября две дозы вакцины получили 687 440 человек.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Министерство здравоохранения
Дословно: "Согласно данным Минздрава, хотя бы одну дозу вакцины получили 779,88 тысячи человек, или 26,4% официально зарегистрированных жителей столицы".
Детали: Сообщается, что вторую дозу сейчас ждут более 92 тысяч киевлян.
По данным Минздрава, всего в Киеве по состоянию на 7 сентября сделали 1 467 324 прививки от COVID-19.
Предыстория:
- Ранее директор Департамента здравоохранения Киева Валентина Гинзбург заявила, что прививки от COVID-19 уже сделали 50% киевлян. При этом завершили цикл иммунизации (привились двумя дозами) 46% от общего количества вакцинированных.