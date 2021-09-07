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Половина киевлян прошли вакцинацию - КГГА

Вторник, 7 сентября 2021, 17:46
Половина киевлян прошли вакцинацию - КГГА

Половина жителей столицы уже сделали прививки от COVID-19.

Источник: сообщение КГГА, которая цитирует директора Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург

Детали: Директор рассказала, что завершили цикл иммунизации (прививались двумя дозами) 46% от общего количества вакцинированных.

Прямая речь: "Понятно, что в столице работает много людей из других регионов. Кроме того, люди путешествуют, приезжают по делам или навестить родных. Подчеркиваю, что все жители Украины или иностранцы, имеющие вид на жительство, безотказно и безвозмездно могут вакцинироваться от COVID-19 в Киеве.

Все, что для этого нужно, - осознание опасности, которую несет в себе это заболевание и желание ее избежать".

Предыстория:

По сутки 6 сентября в столице зафиксировали 304 новых случаев заболевания коронавирус, 3 больных умерли.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киеввакцинация
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