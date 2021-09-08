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"Поменяй на доллары": СБУ обнародовала доказательства взятки начальнику Летной академии

Среда, 8 сентября 2021, 16:50

Сотрудники СБУ еще раз вручили подозрение во взяточничестве начальнику Летной академии Национального авиационного университета Александру Чумаку и обнародовали доказательства по делу.

Источник: СБУ

Детали: Начальника Летной академии и его посредника - начальника летного училища ЛА НАУ - подозревают в вымогательстве взятки в $20 000.

На прошлой неделе СБУ уже вручила чиновнику подозрение, но судьи отпустили его прямо в зале заседаний.

По версии следствия, чиновник имеет мощные коррупционные связи в регионе, что позволило ему "уверенно себя чувствовать, даже будучи подозреваемым СБУ".

По данным спецслужбы, Чумак приехал из Кропивницкого в столицу, чтобы якобы "подправить" свое здоровье. 6 сентября сотрудники СБУ снова вручили чиновнику подозрение в одной из больниц Киева.

В пресс-службе СБУ УП уточнили, что вопрос меры пресечения решается (заседание Ленинского райсуда в Кропивницком назначено на 9 сентября -ред).

Также СБУ публикует видео, на котором зафиксированы встречи фигурантов производства с директором компании, от которого требовали неправомерную выгоду. Среди прочего, на записях видно как: начальник Академии договаривается о системе "откатов" на учебных полетах студентов; фигуранта не устраивает взятка в национальной валюте, он требует доллары; стороны договариваются об "откатах" с каждого этапа учений студентов; начальник Академии признается, что заставляет студентов вносить "дополнительные платежи".

Дополнительно: Санкция ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Что предшествовало: По данным следствия, начальник Летной академии НАУ и его посредник - начальник летного училища ЛА НАУ требовали деньги от директора одной из местных частных компаний за заключение договоров о сотрудничестве с Летной академией. В случае отказа начальник ЛА НАУ угрожал предпринимателю "уничтожить" его бизнес.

Оперативники спецслужбы задержали посредника при получении всей суммы взятки при выезде из Кропивницкого, он планировал бежать в Киев. Кроме того, СБУ задержала также самого руководителя Летной академии, который на собственном автомобиле ехал на встречу с посредником.

По данным сайта Летной академии Национального авиационного университета, ее возглавляет заслуженный юрист Украины Александр Чумак. Источник УП подтвердил, что задержанный - он.

Украинская правда
Темы: СБУвзятка
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