Талибы запретили женщинам заниматься спортом

Талибы, установившие свою власть в Афганистане, запретят женщинам заниматься крикетом или любым другим видом спорта.

Источник: представитель талибов Ахмадулла Васик в интервью австралийскому изданию SBS News

Детали: Васик заявил, что спорт не рассматривается как нечто важное для женщин. Говоря об игре в крикет, он отметил, что во время матча может произойти ситуация, когда какая-то часть женского тела не будет закрытой, а "ислам такого не позволяет".

Прямая речь: "В крикете женщины могут столкнуться с ситуацией, когда их лица и тело не будут прикрыты".

"Сейчас эра средств массовой информации, и будут фотографии и видео, а потом люди это будут смотреть. Ислам и Исламский Эмират не позволяют женщинам играть в крикет или заниматься любым другим спортом, где их могут увидеть".

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