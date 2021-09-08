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Оператор погиб, спасая министра: СМИ пишут, что "героическая" смерть главы МЧС РФ – фейк

Среда, 8 сентября 2021, 18:46
Оператор погиб, спасая министра: СМИ пишут, что героическая смерть главы МЧС РФ – фейк
фото babr24.com

Российские издания уточняют, что министр РФ по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев, который 9 лет работал в личной охране президента страны Владимира Путина, погиб не во время учений, и не спасая человека, как сообщали власти, а на туристическом объекте. Отмечается, что это оператор погиб, спасая главу МЧС.

Источник: Readovka, "Радио свобода" со ссылкой на источники РБК, "Тайги-инфо" и RTVi

Детали: Источник Readovka сообщил, что обстоятельства трагедии отличаются от официальной версии. Именно погибший оператор пытался спасти сорвавшегося в пропасть министра, а не наоборот.

Отмечается, что Зиничев поскользнулся, подойдя к краю водопада — в это время года на Китабо-Ороон уже холодно и есть лёд. Сама поездка носила туристический характер.

СМИ пишут, что после открытия учений 7 сентября в Норильске министр полетел на озеро Лама примерно в 120 километрах от города. Это якобы одна из достопримечательностей Красноярского края, на которую регулярно возят высокопоставленных гостей.

Справка: 55-летний генерал армии Зиничев возглавлял МЧС с мая 2018 года. Он служил в КГБ, 9 лет работал в личной охране Путина, три месяца возглавлял Калининградскую область и занимал должность заместителя директора ФСБ. Входил в состав Совета безопасности РФ.

Предыстория: Ранее сообщалось, что Зиничев погиб на межведомственных учениях.

В МНС сообщили, что "при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите Арктической зоны от ЧС, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС РФ Евгений Зиничев".

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Темы: Росcия
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