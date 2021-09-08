Портнов, Богдан и Вовк влияли на увольнение главы КСУ – СМИ

Журналисты после анализа так называемых "пленок Вовка" отмечают, что чиновник времен Януковича Андрей Портнов, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан и председатель ОАСК Вовк влияли на процесс увольнения главы Конституционного суда Станислава Шевчука, которое состоялось в мае 2019 года.

Источник: расследование "Слідство.Інфо"

Детали: Из записей журналисты узнали, что весной 2019 Вовк неоднократно общался вероятно с Портновым, который на тот момент находился за границей, и с Богданом, который тогда был в штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Из полученных пленок следует, что Вовк и его собеседники в то время одновременно могли координировать увольнение Шевчука с должности главы КСУ, и продвигать отмену закона о люстрации, в чем они могли быть заинтересованы. Сначала Вовк советовал одному из своих собеседников не горячиться с поспешным увольнением главы КСУ, но потом изменил свое мнение.

"Короче, я с тобой согласен, запускай. Вперед, вопросов нет. Будем смотреть. Единственное что, конечно, все же чувствовал, что мы могли бы завершить (вероятно, отмена закона о люстрации - ред.), А сейчас уже начинается игра такая знаешь, ну, непредсказуема. Х*р его знает: уйдет в глухую оборону или действительно покажутся. Ну, я все это понимаю, единственное, что, конечно, было бы лучше, если бы ты мог сюда приезжать ", - сказал Вовк в разговоре вероятно с Портновым.

Через несколько часов после этого разговора судьи Конституционного суда проголосовали за увольнение Шевчука, лишив его должности председателя суда и мантии судьи. Сам Шевчук назвал эти действия незаконными и заявил о "конституционном перевороте".

"Андрюха (вероятно, Портнов - ред.) просто хочет, чтобы все ему позвонили и сказали: "Андрюха, бл*, все на коленях. Что нам делать?" Ну, я Андрею пытался объяснить, что на расстоянии не получается так. Понимаешь? Ну все они, с*ка, как дети. Надо с каждым сесть, говорить, бл*, торговаться. А у Андрюхи ощущение, что все испугались, все хотят с*ка просто не знают, как подойти к и сделать", - так Вовк в разговоре с, вероятно, Богданом.

Через несколько дней после разговоров Портнов вернулся в Украину после пяти лет пребывания за границей.

Журналисты включили записи разговоров Вовка о событиях в КСУ бывшему начальнику Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергею Горбатюку, который руководил делом "пленок Вовка". По словам Горбатюка, благодаря ряду фактов, которые были озвучены в разговорах, можно утверждать, что одним из собеседников Вовка был именно Портнов.

Также Горбатюк высказал предположение, что вторым собеседником по имени Андрей, который фигурирует на пленках, мог быть Богдан.

Вскоре после этих событий Конституционный Суд возглавил нынешний его председатель Александр Тупицкий. В комментарии "Слидству.Инфо" он заявил, что Шевчука они уволили законно, и что он не общался с Портновым, Богданом или Вовком по этому вопросу.

Портнов ответил, что информация о его возможном влиянии на Конституционный суд не соответствует действительности.

Богдан отказался общаться с репортерами, а Вовк проигнорировал официальные запросы с просьбой о комментарии.

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