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Количество новых больных COVID выросла на 600 тысяч

Четверг, 9 сентября 2021, 05:40
Количество новых больных COVID выросла на 600 тысяч

Больше всего больных за минувшие сутки подтвердили в США, Индии и Великобритании.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, США обнаружили почти 158 тысяч новый больных, Индии – более 43 тысяч, Великобритании – почти 39 тысяч.

За это же время выздоровели более 615 тысяч больных коронавирусом. Жертвами заболевания за сутки является 9754 человека. Больше всего смертей зафиксировали в США, Мексике и России.

 

За время пандемии целом обнаружили более 222,3 млн случаев заболевания. Смогли побороть болезнь почти 200 млн. Умерли от осложнений коронавируса 4,6 млн человек.

Что предшествовало: За сутки 6 сентября у 522693 человек в мире обнаружили коронавирус.

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Украинская правда
Темы: коронавирус
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