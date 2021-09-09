Количество новых больных COVID выросла на 600 тысяч

Больше всего больных за минувшие сутки подтвердили в США, Индии и Великобритании.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, США обнаружили почти 158 тысяч новый больных, Индии – более 43 тысяч, Великобритании – почти 39 тысяч.

За это же время выздоровели более 615 тысяч больных коронавирусом. Жертвами заболевания за сутки является 9754 человека. Больше всего смертей зафиксировали в США, Мексике и России.

За время пандемии целом обнаружили более 222,3 млн случаев заболевания. Смогли побороть болезнь почти 200 млн. Умерли от осложнений коронавируса 4,6 млн человек.

Что предшествовало: За сутки 6 сентября у 522693 человек в мире обнаружили коронавирус.

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