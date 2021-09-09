Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Празднование Рош га-Шана в Умани завершилось двумя уголовными делами

Четверг, 9 сентября 2021, 06:33
Фото: Нацполиция

Во время пребывания в Умани паломников-хасидов открыли два уголовных производства, связанных с торговлей похожих на наркотики веществ.

Источник: Нацполиция

Детали: Также было сложено два административных протокола. По их результатам будет приниматься решение по поводу выдворения за пределы Украины с запретом въезда отдельных хасидов. Указывается, что они допускали правонарушения в Умани.

Сейчас паломники уже оставляют Украину. Однако полиция до сих пор усиленно патрулирует по маршрутам их движения и в аэропортах.

Напомним:

  • По состоянию на 5 сентября в Умань на празднование Рош га-Шана прибыли почти 23 тысячи паломников-хасидов, в том числе 1730 детей.
  • Иудейский Новый год, Рош ха-Шана, в этом году празднуется 6-8 сентября. 
  • Ежегодно хасиды приезжают в это время в Умань на могилу цадика Нахмана.

Украинская правда
powered by lun.ua
Главное сегодня

инфографика Путина терпеть не могут 81% украинцев

фотоМагучих снова сфотографировалась с той же россиянкой, с ними еще одна украинка

Полиция будет проводить "рейды" для контроля ношения масок – МОЗ

Нацбанк повысил учетную ставку до 8,5% и сворачивает антикризисные меры

После драки: Тищенко и Лерос не каются за действия в Раде

Зеленый и желтый внутренние COVID-сертификаты анонсируют в МОЗ

Все новости...
Последние новости
16:17
СНБО по указу Зеленского разрабатывает Стратегию морской безопасности
16:00
В Украине не планируются массовые прививки 3 дозой вакцины против COVID-19 – Минздрав
15:54
Норвегия разрешила въезд вакцинированным украинцам
15:49
фотоСнаряды боевиков попали в пятиэтажку на Луганщине
15:49
Перед конкурсом на приватизацию финансовую модель ОГХК провалили – источники
15:11
инфографика Путина терпеть не могут 81% украинцев
15:03
НБУ прекратит операции по долгосрочному рефинансированию и процентному свопу
15:02
фотоМагучих снова сфотографировалась с той же россиянкой, с ними еще одна украинка
15:01
Глава НБУ назвал возможную сумму второго транша от МВФ
15:01
Минздрав будет проверять справки учителей о прививках на достоверность
Все новости...