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Празднование Рош га-Шана в Умани завершилось двумя уголовными делами

Четверг, 9 сентября 2021, 06:33
Празднование Рош га-Шана в Умани завершилось двумя уголовными делами
Фото: Нацполиция

Во время пребывания в Умани паломников-хасидов открыли два уголовных производства, связанных с торговлей похожих на наркотики веществ.

Источник: Нацполиция

Детали: Также было сложено два административных протокола. По их результатам будет приниматься решение по поводу выдворения за пределы Украины с запретом въезда отдельных хасидов. Указывается, что они допускали правонарушения в Умани.

Сейчас паломники уже оставляют Украину. Однако полиция до сих пор усиленно патрулирует по маршрутам их движения и в аэропортах.

Напомним:

  • По состоянию на 5 сентября в Умань на празднование Рош га-Шана прибыли почти 23 тысячи паломников-хасидов, в том числе 1730 детей.
  • Иудейский Новый год, Рош ха-Шана, в этом году празднуется 6-8 сентября. 
  • Ежегодно хасиды приезжают в это время в Умань на могилу цадика Нахмана.

Украинская правда
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