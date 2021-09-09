Празднование Рош га-Шана в Умани завершилось двумя уголовными делами

Во время пребывания в Умани паломников-хасидов открыли два уголовных производства, связанных с торговлей похожих на наркотики веществ.

Источник: Нацполиция

Детали: Также было сложено два административных протокола. По их результатам будет приниматься решение по поводу выдворения за пределы Украины с запретом въезда отдельных хасидов. Указывается, что они допускали правонарушения в Умани.

Сейчас паломники уже оставляют Украину. Однако полиция до сих пор усиленно патрулирует по маршрутам их движения и в аэропортах.

Напомним: