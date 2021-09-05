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В Умань прибыло 23 тысячи хасидов, есть первые нарушения – полиция

Воскресенье, 5 сентября 2021, 22:44
В Умань прибыло 23 тысячи хасидов, есть первые нарушения – полиция
фото Эльдара Сарахмана, УП

По состоянию на 5 сентября в Умань на празднование Рош га-Шана прибыли почти 23 тысячи паломников-хасидов, в том числе 1730 детей.

Источник: полиция Черкасской области

Детали: В период с 1 по 4 сентября в полицию поступило 22 сообщения о событиях, связанных с пребыванием на территории Украины паломников-хасидов.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту незаконного обращения с оружием в районе компактного проживания паломников.

Кроме того, полицейскими совместно с работниками миграционного отдела Умани обнаружен гражданин Израиля, который нарушил сроки пребывания в Украине. На нарушителя составили административный протокол по ст. 203 КУоАП и принято решение о принудительном возвращении его в страну гражданской принадлежности.

Еще одному иностранцу ограничили сроки пребывания на территории Украины из-за нарушения общественного порядка и мелкого хулиганства. Он получил два протокола по ст. 173 КУоАП и ст. 203 КУоАП.

Также полицейские зафиксировали факт торговли запрещенными предметами в районе паломничества. У 29-летнего жителя Умани следователи изъяли два электрошокера в виде фонарей, 12 ножей и 6 деревянных бит.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 263 (ношение, изготовление, ремонт или сбыт кинжалов, финских ножей, кастетов или другого холодного оружия без предусмотренного законом разрешения).

В полиции подчеркнули, что ситуация в Умани и районе паломничества контролируемая правоохранителями, они продолжают усиленно нести службу.

Так, в районе паломничества создано 53 маршрута, 18 стационарных постов, 10 контрольно-пропускных пунктов и 2 пункта визовой поддержки. Круглосуточно публичный порядок и безопасность граждан обеспечивают более 600 полицейских сводного отряда и более 200 военнослужащих Нацгвардии.

Что предшествовало: В Умань приехали 800 правоохранителей, чтобы обеспечить порядок во время празднования Рош га-Шана.

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Предыстория:

  • Иудейский Новый год, Рош ха-Шана, в этом году празднуется 6-8 сентября. 
  • Ежегодно хасиды приезжают в это время в Умань на могилу цадика Нахмана.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Уманьхасиды
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