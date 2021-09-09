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"Слуга народа" Клочко: К приобретению недвижимости мамой отношения не имею

Четверг, 9 сентября 2021, 09:37
Андрей Клочко, фото Павла Цветкова из Wikipedia

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Клочко отрицает свою причастность к тому, что его 70-летняя мать за годы его депутатства стала собственницей имущества примерно на 14,5 миллионов гривен, – говорит, ей помогает его сестра.

Источник: пост Андрея Клочко в Facebook

Прямая речь: "Я – совершеннолетний человек, с родителями не живу уже 14 лет, имею свою семью. К приобретению недвижимости, о которой сообщили журналисты, не имею никакого отношения. Это касается только моей мамы и моей сестры. Что-то комментировать за них считаю некорректным.

Я не общаюсь с родителями и сестрой по каким бы то ни было финансовым вопросам. Они, так же, как и я, совершеннолетние и дееспособные люди, чтобы самостоятельно решать вопросы по купле-продаже недвижимости.

Моя сестра помогает маме, она обеспеченный человек и имеет медицинский бизнес, ее муж возглавляет местный филиал международной компании. Они способны обеспечить себя и совершать операции с недвижимостью без моей помощи и тем более – согласия".

Детали: По словам нардепа, его мама и сестра продали квартиру, которые были в их собственности, и купили другие – добавив собственные накопления и его "подарок", который он сделал еще в 2018 году, продав двухкомнатную квартиру в Броварах.

"Очень жаль, что из-за моей политической деятельности, статуса народного депутата и главы комитета мои родители получили волну негатива и безосновательных обвинений в свой адрес", – добавил Клочко.

Этому предшествовало: 7 сентября журналисты Bihus.Info сообщили, что за 2 года депутатства "слуги народа" Андрея Клочко его 70-летняя мать Наталия стала владелицей двух квартир в Киеве, дома, земельных участков и авто стоимостью примерно 14,5 млн грн.

Темы: Слуга народаВерховная Рада
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