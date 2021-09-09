В ОРДЛО массово раздают российские паспорта перед выборами в Госдуму – СБУ
Служба безопасности Украины зафиксировала массовую незаконную выдачу паспортов РФ на временно оккупированных территориях Украины накануне выборов в Государственную думу России.
Источник: сайт СБУ
Дословно: "Оккупанты рассчитывают привлечь к выборам как можно больше жителей временно оккупированных территорий. Поэтому с июня 2021 года по прямым указаниям из РФ принудительное получение российского гражданства идет ускоренными темпами".
Детали: Сообщается, что так в России пытаются обеспечить "запланированные" показатели поддержки правящей партии "Единая Россия".
В то же время СБУ отмечает, что в паспортах проставляют коды несуществующего подразделения Миграционной службы Ростовской области и не указывают прописку. Поэтому выданные Россией документы не дают права на социальные и пенсионные выплаты от страны-агрессора и не делают их владельцев полноценными гражданами РФ.
По данным СБУ, оккупанты также планируют организовать выезд жителей ОРДЛО для голосования в приграничные города Ростовской области РФ и разрешить незаконное "электронное голосование", в том числе на территории "Л/ДНР".
Кураторы ожидают, что большинство из "паспортизованных" людей будут голосовать за "Единую Россию".
СБУ продолжает документировать незаконную выдачу российских паспортов в ОРДЛО. Полученные материалы будут переданы в соответствующие международные инстанции.
Предыстория:
- В 2020 году во время заседания Постоянного совета ОБСЕ делегация Евросоюза провозгласила заявление, что выдача российских паспортов в ОРДЛО является посягательством на суверенитет Украины и противоречит духу и целям Минских договоренностей.
- Евросоюз не признает такие паспорта и призвал другие страны-участницы ОБСЕ не признавать такие юридически ничтожные документы.