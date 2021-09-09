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В ОРДЛО массово раздают российские паспорта перед выборами в Госдуму – СБУ

Четверг, 9 сентября 2021, 13:05
Фото СБУ

Служба безопасности Украины зафиксировала массовую незаконную выдачу паспортов РФ на временно оккупированных территориях Украины накануне выборов в Государственную думу России.

Источник: сайт СБУ

Дословно: "Оккупанты рассчитывают привлечь к выборам как можно больше жителей временно оккупированных территорий. Поэтому с июня 2021 года по прямым указаниям из РФ принудительное получение российского гражданства идет ускоренными темпами".

Детали: Сообщается, что так в России пытаются обеспечить "запланированные" показатели поддержки правящей партии "Единая Россия".

В то же время СБУ отмечает, что в паспортах проставляют коды несуществующего подразделения Миграционной службы Ростовской области и не указывают прописку. Поэтому выданные Россией документы не дают права на социальные и пенсионные выплаты от страны-агрессора и не делают их владельцев полноценными гражданами РФ.

По данным СБУ, оккупанты также планируют организовать выезд жителей ОРДЛО для голосования в приграничные города Ростовской области РФ и разрешить незаконное "электронное голосование", в том числе на территории "Л/ДНР".

 

Кураторы ожидают, что большинство из "паспортизованных" людей будут голосовать за "Единую Россию". 

СБУ продолжает документировать незаконную выдачу российских паспортов в ОРДЛО. Полученные материалы будут переданы в соответствующие международные инстанции.

Предыстория:

  • В 2020 году во время заседания Постоянного совета ОБСЕ делегация Евросоюза провозгласила заявление, что выдача российских паспортов в ОРДЛО является посягательством на суверенитет Украины и противоречит духу и целям Минских договоренностей.
  • Евросоюз не признает такие паспорта и призвал другие страны-участницы ОБСЕ не признавать такие юридически ничтожные документы.

Украинская правда
Темы: Росcияпаспорт ОРДЛО
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