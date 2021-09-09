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Путин решил не ехать на Генассамблею ООН, где возможно будет Зеленский

Четверг, 9 сентября 2021, 13:40

Президент России Владимир Путин не будет участвовать в нынешней сессии Генассамблеи ООН.

Источник: прессекретар Путина Дмитрий Песков, которого цитирует российский "Интерфакс"

Прямая речь Пескова: "Президент не планирует в этом году участвовать в Генассамблее".

Предыстория:

  • 8 сентября прессекретар президента Сергей Никифоров сообщил, что президент Владимир Зеленский планирует посетить семьдесят шестой сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
  • 9 сентября, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что возможность визита президента Владимира Зеленского в США на Генеральную ассамблею ООН прорабатывается, но окончательного решения пока нет.

Темы: ПутинЗеленский
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