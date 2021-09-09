Путин решил не ехать на Генассамблею ООН, где возможно будет Зеленский

Президент России Владимир Путин не будет участвовать в нынешней сессии Генассамблеи ООН.

Источник: прессекретар Путина Дмитрий Песков, которого цитирует российский "Интерфакс"

Прямая речь Пескова: "Президент не планирует в этом году участвовать в Генассамблее".

Предыстория: