Путин решил не ехать на Генассамблею ООН, где возможно будет Зеленский
Четверг, 9 сентября 2021, 13:40
Президент России Владимир Путин не будет участвовать в нынешней сессии Генассамблеи ООН.
Источник: прессекретар Путина Дмитрий Песков, которого цитирует российский "Интерфакс"
Прямая речь Пескова: "Президент не планирует в этом году участвовать в Генассамблее".
Предыстория:
- 8 сентября прессекретар президента Сергей Никифоров сообщил, что президент Владимир Зеленский планирует посетить семьдесят шестой сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
- 9 сентября, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что возможность визита президента Владимира Зеленского в США на Генеральную ассамблею ООН прорабатывается, но окончательного решения пока нет.