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Зеленый и желтый внутренние COVID-сертификаты анонсируют в МОЗ

Четверг, 9 сентября 2021, 13:55
Зеленый и желтый внутренние COVID-сертификаты анонсируют в МОЗ
Иллюстративное фото Евгении Кравчук

Министерство охраны здоровья готовит техническое решение о выдаче "зеленого" внутреннего сертификата о полной вакцинацию против COVID-19 и "желтого" сертификата о получении первой дозы вакцины: зеленым можно будет пользоваться год, желтым – до завершения иммунизации.

Источник: заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью с медицинским экспертом ЮНИСЕФ Екатериной Булавиновой

Прямая речь: "Внутренний сертификат о вакцинации пока выдается на полгода – но после того, как пройдет срок его действия, надо будет отказаться от него и загрузить новый также на полгода. Таким образом, и внутренний, и международный сертификат будет выдаваться сроком действия на 1 год с момента завершения курса прививки.

Для одной дозы – это год плюс 14 дней после завершения вакцинации одной дозой. Для дводозных вакцин – это плюс год от второй дозы.

Сейчас нарабатывается проект постановления Кабинета министров – надеюсь, что на этой или в начале следующей недели он уже будет принят – мы хотим разрешить более облегченные нормы работы бизнеса и посещения заведений тем людям, которые получили полный курс прививок и имеют этот внутренний сертификат".

Детали: Например, заведения общественного питания: сейчас в красной зоне они закрываются, в желтой зоне ограничивается количество людей, которые могут там находиться. По новым нормам, которые готовит МОЗ, они смогут работать даже в красной зоне, если их сотрудники будут вакцинированы на 100%, а также можно будет снимать ограничения на количество посадочных мест, если посетители также будут вакцинированы и смогут показать QR-код на входе.

Кузин прогнозирует, что на следующей неделе МОЗ выйдет с официальным разъяснением, как это будет работать.

Прямая речь: "Небольшая задержка сейчас возникла именно с тем, как это технически будет. Сейчас сертификат генерируется только после двух доз (вакцины). Были введены так называемый "зеленый" и "желтый" сертификаты.

Зеленый – это внутренний сертификат, который выдается после двух доз, то есть человек полностью вакцинирован. Желтый сертификат – это сертификат после первой дозы. Человек может пользоваться теми же услугами, посещать, например, общепит или спортивное заведение, но срок действия желтого сертификата – это, по сути, время между двумя прививками, 21-28 дней".

Больше деталей: Кузин также отметил, что перенесенный COVID-19 не является противопоказанием к вакцинации. Но небольшое количество людей имеет абсолютные медицинские противопоказания для вакцинации.

Тем, кто имеет противопоказания, врач должен выдать соответствующую справку – и "этот человек входит в те 20%, которые сейчас зарезервированы для тех людей, которые не смогут получить вакцину", сказал главный санврач.

Этому предшествовало:

  • Министр здравоохранения Виктор Ляшко на заседании Кабинета министров 8 сентября сообщил, что МОЗ предлагает не ужесточать карантин для вакцинированных коллективов компаний или учреждений, если регион их функционирования будет попадать в желтую или красную зону эпидемической опасности из-за распространения COVID-19.
  • Глава Минздрава предложил, что усиление карантина возможно лишь после введения таких изменений.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинациякарантинкоронавирусCovid-2019Минздрав
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