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МОЗ предлагает ослабление карантина для вакцинированных

Среда, 8 сентября 2021, 13:51
Виктор Ляшко, фото МОЗ

Министерство здравоохранения предлагает не ужесточать карантин для вакцинированных коллективов компаний или учреждений, если регион их функционирования будет попадать в желтую или красную зону эпидемической опасности из-за распространения COVID-19.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко на заседании правительства

Прямая речь: "Следуя практике европейских стран, а также Соединенных Штатов Америки, мы предлагаем приблизить качество жизни вакцинированного против COVID-19 населения к привычному. Поэтому на этой неделе мы начали совместно со всеми министерствами основательно работать над изменениями в карантинных нормах, чтобы соблюдать баланс между защитой населения от коронавируса и его благополучием.

В частности, предполагаем, что большинство ограничений, предусмотренных в желтом и красном уровнях эпидемической опасности, не будут применяться в случае, если будут вакцинированы коллективы или посетители заведений или различных сфер экономики.

Для желтого уровня достаточно одной дозы вакцины, а уже для красного уровня потребуется полный курс прививок (чтобы продолжать работать или предоставлять услуги – ред.)".

Детали: Ляшко привел пример: работу учебных заведений в желтой зоне эпидопасности не будут ограничивать, если 80% педагогов будут иметь документ о вакцинации хотя бы одной дозой.

Глава Минздрава предложил, что введение желтой зоны возможно лишь после введения таких карантинных изменений.

"Только когда это постановление вступит в силу, – а это как минимум 7 дней с момента его рассмотрения на заседании правительства, – предлагаем созвать заседание Комиссии техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций и рассмотреть вопрос установления "желтого уровня" (эпидемической опасности – ред.) на территории всей страны", – заявил Ляшко.

"К тому времени все, в том числе учебные заведения, продолжают работать по правилам "зеленого уровня", несмотря на количество вакцинированных педагогических работников",  – добавил он.

По словам Ляшко, "COVID-19 становится пандемией невакцинированных".

Министр также сказал, что "сейчас эпидситуация в стране прогнозировано ухудшается", превышены некоторые индикаторы, но ситуация пока не критическая.

Предыстория:

  • 6 сентября заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в ближайшее время Украина выйдет из "зеленого" уровня эпидопасности, поскольку ситуация с коронавирусом в стране ухудшается.
  • Виктор Ляшко сообщил, что Министерство здравоохранения подало в Кабинет министров ходатайство с просьбой перевести Украину с "зеленого" на "желтый" уровень эпидемической опасности и с 13 сентября усилить карантинные ограничения.
  • Точная дата усиления карантина зависит от эпидемических показателей по регионам и решения Комиссии ТЭБ и ЧС относительно мер адаптивного карантина.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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Темы: карантинэпидемияМинздравЛяшко ВикторКабинет министров
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