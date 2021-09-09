Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

После драки: Тищенко и Лерос не каются за действия в Раде

Четверг, 9 сентября 2021, 14:01
НИКОЛАЙ ТИЩЕНКО ПЫТАЕТСЯ ЗАКРЫТЬ РОТ КОЛЛЕГЕ ПО ПАРЛАМЕНТУ ГЕО ЛЕРОСУ (ФОТО: ЯН ДОБРОНОСОВ / ТЕЛЕГРАФ)

Заместитель главы депутатской фракции "Слуга народа" Николай Тищенко говорит, что готов понести ответственность за драку с внефракционным депутатом Гео Леросом, который в свою очередь не видит в своих словах оскорблений в адрес президента.

Источник: Тищенко и Лерос в кулуарах парламента, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Тищенко: "Дело в том, что в парламенте очень много эмоций и разных энергий, скажем так. Поэтому когда ему (Леросу) было с места сказано: "Пожалуйста, по теме", он вообще не чувствовал ответственности перед обществом. Он продолжал оскорблять, материться, ругаться, говорить грязные вещи и именно в адрес гаранта нашей Конституции".

Детали: По словам Тищенко, фракция "Слуга народа" выразила свою точку зрения относительно этой ситуации и считает, что Лерос должен сложить мандат за свои действия.

В то же время, комментируя заявление главы фракции Давида Арахамии о необходимости временно отстранить их с Леросом от участия в заседаниях, Тищенко подчеркнул, что готов понести ответственность за свое поведение в парламенте, но "определенные действия должны применяться ко всем, кто был в то время у трибуны".

Также он отметил, что представители монобольшинства обратились к регламентному комитету и с целью получения разъяснений в отношении действий и высказываний Лероса.

У себя же в телеграм-канале Тищенко заявил, что "парламентская трибуна - не место для клеветы и распространения фейков",  а также, что "никому не позволит оскорблять нашего президента и побратимов по парламенту".

Сам Лерос считает, что в его словах не было оскорблений в адрес президента. Кроме того, он сказал, что не считает нужным придавать ценность словам Арахамии, поскольку он выступил также не по теме рассматриваемого вопроса. При этом Лерос подчеркнул, что "готов абсолютно ко всем действиям" в случае если регламентный комитет примет соответствующее решение.

Прямая речь Лероса: "Это весь период, когда меня исключили из фракции за публикацию материала, связанного с коррупцией в окружении Зеленского, постоянно идёт на меня прессинг, давление, открытие уголовных дел, поэтому меня абсолютно не смущает тот факт, что меня могут на какое-то количество дней отстранить от работы Верховной Рады", - сказал Лерос.

Что предшествовало: Народный депутат из фракции "Слуга народа" Николай Тищенко силой прекратил выступление своего коллеги Гео Лероса (внефракционный), который с трибуны парламента обвинил президента Владимира Зеленского и его Офис в срыве операции украинских спецслужб по задержанию "вагнеровцев".

Тищенко во время выступления Лероса подошел к трибуне и стал его толкать. Возникла потасовка.

Спикер парламента Дмитрий Разумков несколько раз призвал прекратить потасовку, однако его не услышали и он объявил перерыв в пленарном заседании.

Темы: Верховная Радаскандал
powered by lun.ua
Главное сегодня

В Киеве проводят рейды по контролю масочного режима – КГГА

Путин с Лукашенко договорились об интеграции и общих рынках

Новости 9 сентября: драка в Раде, ссора в Офисе президента

видеоЛукашенко ожидает подписания интеграции с Россией в октябре

Украинско-американские отношения излучают ненависть к РФ и русофобство – Песков

В облцентрах установили еще 20 камер автофиксации нарушений ПДД

Все новости...
Верховная Рада
Верховную Раду призывают не поддерживать закон о КС
Некомпетентное руководство и потеря трети ресурса: в Раде показали отчет по Укрзализныце
Проект госбюджета-2022 планируют представить в Раде 21 сентября
Последние новости
00:24
"Схемы" нашли возможные нарушения во время конкурса на голову БЭБ
23:53
Украинцы взяли еще 2, 3 и 4 места в финалах Бриллиантовой лиги
23:11
В Киеве проводят рейды по контролю масочного режима – КГГА
22:42
Во Франции по ошибке вакцинировали от коронавируса нескольких школьников младше 12 лет
22:17
Путин с Лукашенко договорились об интеграции и общих рынках
21:59
Новости экономики: цены продолжают расти, НБУ "закручивает гайки"
21:41
фотоТалибы зашли в посольство Норвегии: нашли лыжи, коллекцию вин, фильмы и книги
21:24
ВСК Рады завершила работу по "вагнеровцам"
20:57
Новости 9 сентября: драка в Раде, ссора в Офисе президента
20:39
Цены на газ в Европе достигли 700 долларов за тысячу кубов
Все новости...