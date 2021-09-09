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В Раде драка: Тищенко напал на Лероса

Четверг, 9 сентября 2021, 11:36
Николай Тищенко пытается закрыть рот коллеге по парламенту Гео Леросу (Фото: Ян Доброносов / Телеграф)

Нардеп Николай Тищенко напал и начал таскать по залу своего коллегу Гео Лероса на заседании Верховной Рады.

Источник: заседание парламента в четверг

Детали: Лерос выступал с трибуны парламента относительно провалившейся операции украинских спецслужб по задержанию "вагнеровцев". Он заявил, что украинцам интересно знать, "кто из этой парочки - господин Зеленский или его секретарша Ермак – слили эту спецоперацию".

Прямая речь: "Господин Зеленский, вы можете сколько угодно назначать своих друзей, знакомых на руководящие государственные должности, но вы превращаете эту страну в филиал мафии..."

Больше деталей: В этот момент к нардепу подскочил заместитель главы фракции "Слуга народа" Тищенко, вырвал микрофон из его рук и начал силой оттягивать от трибуны. "Хорошо, что есть такие люди как господин Тищенко..." - успел отреагировать Лерос, но продолжить не смог.

Между нардепами началась толкотня, Лерос пытался дать отпор, но сказалась разница в весовой категории.

Впоследствии вокруг них собрались другие депутаты, пытаясь растащить коллег, а спикер Дмитрий Разумков объявил перерыв на 15 минут.

 
Тищенко оттаскивает Лероса от трибуны
Фото: Ян Доброносов / Телеграф

Напомним:

  • 29 июля 2020 года в Беларуси задержали 33-х иностранных граждан, оказались боевиками "Вагнера". Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском.
  • Согласно информации источников УП, украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ПВК Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Однако, по данным СМИ, операция сорвалась после того, как силовики доложили Офису президента.

Читайте также: "Зачем вы президенту говорите, что операция планировалась". Как Зеленский, Путин и Лукашенко врали о "вагнеровцах"

Евгений Кизилов, УП
Темы: Верховная РадаГео Лерос драка
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