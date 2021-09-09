Назка заинтересовалось декларациями судьи КСУ и "слуги" Куницкого

Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило признаки уголовного преступления в декларациях судьи КСУ Александра Касминина и народного депутата от "слуги народа" Александра Куницкого.

Источник: сообщение НАПК

Детали: НАПК выявило признаки уголовного преступления в четырех декларациях чиновников. Информация о выявленных признаках уголовных правонарушений НАПК передало в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Всего с начала года НАПК выявило признаки административного правонарушения в 72 декларациях чиновников.

Дословно: "Касминин Александр Владимирович, судья Конституционного Суда Украины недостоверных сведений – 2,4 млн гривен. Декларант не указал сведения о стоимости квартиры общей площадью 150,5 м2.

Куницкий Александр Олегович, народный депутат Украины. Недостоверные сведения – 2,3 млн гривен. Декларант не указал информацию о финансовом обязательства в размере более 303 тыс. Шекелей.

Стечишин Алла Васильевна, депутат Тернопольского областного совета. Недостоверные сведения – 9,4 гривен. В частности депутат не указал в декларации информацию о нескольких земельных участках, принадлежащих ее мужу.

Цуканов Александр Анатольевич, директор ГП "Переяслав-Хмельницкий Агролесхоз" - депутат Бориспольского городского совета. Недостоверные сведения – 7,2 млн гривен".