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Снаряды боевиков попали в пятиэтажку на Луганщине

Четверг, 9 сентября 2021, 15:49
Снаряды боевиков попали в пятиэтажку на Луганщине

Российско-оккупационные войска 8 сентября обстреляли мирные населенные пункты вдоль линии разграничения на Луганщине и попали снарядами в пятиэтажку.

Источник: сообщение Луганской областной государственной администрация в Facebook

Дословно: "Больше всего пострадали жители села Трехизбенка.

Так, вечером 8 сентября 2021 боевики совершили обстрел из населенного пункта Смила в сторону жилых домов на окраине Трехизбенки, что в Счастьенской общине. Враг применил запрещенную минского договоренностями артиллерию калибров 120 и 122 мм.

В сторону домов жителей Трехизбенки было выпущено 30 снарядов, 5 из них попали в пятиэтажку, от других пострадали соседние двухэтажка и частные дома.

В результате обстрела состоялось возгорание двухэтажки, которое, к счастью, было быстро ликвидировано силами работников ДСНС и лесничества".

Предыстория:

  • В результате обстрела российско-оккупационных войск 8 сентября на Луганщине, шестеро украинских защитников получили акубаротравму.

Украинская правда
Темы: ЛугансквойнаРосcия
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