Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

200 млн убытков: расследование о незаконном разрешении на добычу газа завершено

Четверг, 9 сентября 2021, 17:51

НАБУ и САП завершили досудебное расследование коррупционной схемы получения ООО "Аркона Газ-Энергия" права на пользование недрами Свистункивско-Червонолуцкого газоконденсатного месторождения в Полтавской обалсти по заниженной стоимости, что нанесло 196,8 млн грн ущерба государству.

Источник: пресс-службы НАБУ та САП

Детали: Отмечается, что отныне материалы следствия открыли для защиты шести подозреваемых.

Как выяснило следствие, в течение 2016-2017 годов ООО "Аркона Газ-Энергия" неоднократно и безуспешно обращался к Держгеонадр за разрешением на пользование недрами месторождения без аукциона.

В апреле 2017 года Полтавский областной совет, после нескольких предыдущих отказов, согласовал Госгеонедра предоставления специального разрешения на геологическое изучение месторождения ООО "Аркона Газ-Энергия" без аукциона. После этого участники коррупционной схемы распределили роли и разработали план по занижению суммы сбора за выдачу указанного спецразрешения.

При продаже участники по поддельным данным установили цену продажи разрешения в 3,8 млн грн, хотя она должна была составлять 200,6 млн грн. Разница - 196,8 - это убытки, причиненные госбюджету.

В июле 2020 года НАБУ и САП сообщили шести лицам о подозрении в организации этой схемы. Следствие устанавливает и других лиц, причастных к совершению преступления в отдельном уголовном производстве.

Отмечается, что основаниями для расследования стало заявление нардепа Куприя и сюжет журналистов "Схемы".

Предыстория:

  • Журналисты "Схем" сообщили о том, что окружение пятого президента Петра Порошенко продал Новинскому эту фирму с лицензией на газовое месторождение в 60 раз дороже, чем купило у государства.
  • После публикации новости, в пресс-службе Порошенко ответили, что "Окружение" Порошенко не имеет никакого отношения к лицам, которых НАБУ подозревает в злоупотреблениях в сфере добычи газа. А указанные в пресс-релизе Бюро лица не были и не являются окружением Порошенко ".
  • В феврале 2019 "Схемы" сообщили, что ГПУ саботирует дело в отношении газового бизнеса.
  • Отмечалось, что свое расследование проводили и подчиненные в то время генпрокурора Юрия Луценко. Они отказывались передать материалы дела в Антикоррупционное бюро по подследственности.

Украинская правда
Темы: НАБУАнтикоррупционная прокуратурагазНадра
powered by lun.ua
Главное сегодня

Данилов говорит, что армия может взять Донецк и Луганск, если будет команда

США отреагировали на отставку независимых членов набсовета "Нафтогаза"

В Киеве проводят рейды по контролю масочного режима – КГГА

Путин с Лукашенко договорились об интеграции и общих рынках

Новости 9 сентября: драка в Раде, ссора в Офисе президента

видеоЛукашенко ожидает подписания интеграции с Россией в октябре

Все новости...
НАБУ
Вымогательство $400 тысяч с предпринимателя: дело главы облсовета передали в суд
США и Украина в заявлении вспомнили о конкурсе на главу САП и защиту независимости НАБУ
На взятке в $90 тысяч поймали члена Комиссии по азартным играм
Последние новости
05:12
Пандемия: США, Великобритания и Бразилия обнаружили больше всего больных
04:03
Блинкен подтвердил, что США поддерживают регулярные контакты с талибами
03:19
Байден хочет, чтобы работодатели обеспечили вакцинацию своих работников
02:45
Данилов говорит, что армия может взять Донецк и Луганск, если будет команда
01:58
Почти 90 школьников отравились в Хмельницком
00:59
США отреагировали на отставку независимых членов набсовета "Нафтогаза"
00:24
"Схемы" нашли возможные нарушения во время конкурса на голову БЭБ
23:53
Украинцы взяли еще 2, 3 и 4 места в финалах Бриллиантовой лиги
23:11
В Киеве проводят рейды по контролю масочного режима – КГГА
22:42
Во Франции по ошибке вакцинировали от коронавируса нескольких школьников младше 12 лет
Все новости...