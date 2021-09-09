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200 млн убытков: расследование о незаконном разрешении на добычу газа завершено

Четверг, 9 сентября 2021, 17:51
200 млн убытков: расследование о незаконном разрешении на добычу газа завершено

НАБУ и САП завершили досудебное расследование коррупционной схемы получения ООО "Аркона Газ-Энергия" права на пользование недрами Свистункивско-Червонолуцкого газоконденсатного месторождения в Полтавской обалсти по заниженной стоимости, что нанесло 196,8 млн грн ущерба государству.

Источник: пресс-службы НАБУ та САП

Детали: Отмечается, что отныне материалы следствия открыли для защиты шести подозреваемых.

Как выяснило следствие, в течение 2016-2017 годов ООО "Аркона Газ-Энергия" неоднократно и безуспешно обращался к Держгеонадр за разрешением на пользование недрами месторождения без аукциона.

В апреле 2017 года Полтавский областной совет, после нескольких предыдущих отказов, согласовал Госгеонедра предоставления специального разрешения на геологическое изучение месторождения ООО "Аркона Газ-Энергия" без аукциона. После этого участники коррупционной схемы распределили роли и разработали план по занижению суммы сбора за выдачу указанного спецразрешения.

При продаже участники по поддельным данным установили цену продажи разрешения в 3,8 млн грн, хотя она должна была составлять 200,6 млн грн. Разница - 196,8 - это убытки, причиненные госбюджету.

В июле 2020 года НАБУ и САП сообщили шести лицам о подозрении в организации этой схемы. Следствие устанавливает и других лиц, причастных к совершению преступления в отдельном уголовном производстве.

Отмечается, что основаниями для расследования стало заявление нардепа Куприя и сюжет журналистов "Схемы".

Предыстория:

  • Журналисты "Схем" сообщили о том, что окружение пятого президента Петра Порошенко продало Новинскому эту фирму с лицензией на газовое месторождение в 60 раз дороже, чем купило у государства.
  • После публикации новости, в пресс-службе Порошенко ответили, что "Окружение" Порошенко не имеет никакого отношения к лицам, которых НАБУ подозревает в злоупотреблениях в сфере добычи газа. А указанные в пресс-релизе Бюро лица не были и не являются окружением Порошенко ".
  • В феврале 2019 года "Схемы" сообщили, что ГПУ саботирует дело в отношении газового бизнеса.
  • Отмечалось, что свое расследование проводили и подчиненные в то время генпрокурора Юрия Луценко. Они отказывались передать материалы дела в Антикоррупционное бюро по подследственности.

Украинская правда

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Темы: НАБУАнтикоррупционная прокуратурагазНадра
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