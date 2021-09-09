Украинско-американские отношения излучают ненависть к РФ и русофобство – Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в украинско-американские отношения излучают русофобство и ненависть к России.

Источник: российский "Интерфакс"

Прямая речь Пескова: "Украинско-американские отношения должны быть суверенными отношениями, и это дело двух суверенных государств.

Но, к нашему сожалению, достаточно изрядная часть этих отношений излучает русофобство, буквально ненависть к нашей стране, и, конечно, это заставляет и заставляло нас самым внимательным образом отслеживать итоги тех контактов, которые имели место в Вашингтоне и других американских городах".

Детали: Песков также заявил, что вступление Украины в НАТО повлечет вынужденные ответные меры со стороны России: "Сюжет по гипотетическому членству Украины в НАТО - это то, что потенциально для нас опасно и тревожно".

Прямая речь Пескова: "То есть потенциально они все согласны и ведут именно к членству Украины в НАТО. Для нас это не что иное, как уже в ближайшей перспективе приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам, и для нас это не что иное как вынужденные ответные меры по обеспечению нашей безопасности и стабильности в Европе, о чем неоднократно говорил достаточно однозначно наш президент".

Напомним: Президент Владимир Зеленский находился в США с визитом с 31 августа по 3 сентября, 1 сентября у него была встреча с президентом Соединенных Штатов Джозефом Байденом в Вашингтоне, после этого он отправился в Сан-Франциско (Калифорния), где встретился, в частности, с представителями IT-отрасли, стартаперами и т.д.

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