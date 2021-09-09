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ВСК Рады завершила работу по "вагнеровцам"

Четверг, 9 сентября 2021, 21:24
ВСК Рады завершила работу по вагнеровцам

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц против суверенитета Украины 10 сентября обнародует результаты расследования по делу "вагнеровцев".

Источник: председатель ВСК нардепка Марьяна Безуглая в Facebook

Прямая речь Безуглой: "Завтра (в пятницу 10 сентября - ред.) мы обнародуем результаты работы, информацию о кейсе вагнеровцев в максимальном объеме, что может быть, и переходим к следующим вопросам работы ВСК: переговоры Медведчука и других с русскими, Иловайск, Дебальцево, Минские договоренности".

Детали: Отмечается, что сначала ВСК будет заседать в закрытом режиме, члены заслушают секретные материалы по "вагнеровцам", а затем дадут брифинг для журналистов.

Напомним:

  • Операция с "вагнеровцами" проходила "с ведома и ожидаемой поддержки Соединенных Штатов" — об этом CNN заявили трое бывших высокопоставленных чиновников украинской военной разведки.
  • В то же время, высокопоставленный чиновник США сказал CNN, что эти утверждения "ложные".
  • В Офисе президента Зеленского считают, что показания источников, на которых строится материал CNN об операции с "вагнеривцямы" ненадежны, а сами данные ничем не отличаются от изложеных в "Комсомольской правде" в 2020 году.

Украинская правда
Темы: Верховная РадаВагнер
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