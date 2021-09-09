ВСК Рады завершила работу по "вагнеровцам"
Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц против суверенитета Украины 10 сентября обнародует результаты расследования по делу "вагнеровцев".
Источник: председатель ВСК нардепка Марьяна Безуглая в Facebook
Прямая речь Безуглой: "Завтра (в пятницу 10 сентября - ред.) мы обнародуем результаты работы, информацию о кейсе вагнеровцев в максимальном объеме, что может быть, и переходим к следующим вопросам работы ВСК: переговоры Медведчука и других с русскими, Иловайск, Дебальцево, Минские договоренности".
Детали: Отмечается, что сначала ВСК будет заседать в закрытом режиме, члены заслушают секретные материалы по "вагнеровцам", а затем дадут брифинг для журналистов.
Напомним:
- Операция с "вагнеровцами" проходила "с ведома и ожидаемой поддержки Соединенных Штатов" — об этом CNN заявили трое бывших высокопоставленных чиновников украинской военной разведки.
- В то же время, высокопоставленный чиновник США сказал CNN, что эти утверждения "ложные".
- В Офисе президента Зеленского считают, что показания источников, на которых строится материал CNN об операции с "вагнеривцямы" ненадежны, а сами данные ничем не отличаются от изложеных в "Комсомольской правде" в 2020 году.