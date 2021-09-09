ВСК Рады завершила работу по "вагнеровцам"

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц против суверенитета Украины 10 сентября обнародует результаты расследования по делу "вагнеровцев".

Источник: председатель ВСК нардепка Марьяна Безуглая в Facebook

Прямая речь Безуглой: "Завтра (в пятницу 10 сентября - ред.) мы обнародуем результаты работы, информацию о кейсе вагнеровцев в максимальном объеме, что может быть, и переходим к следующим вопросам работы ВСК: переговоры Медведчука и других с русскими, Иловайск, Дебальцево, Минские договоренности".

Детали: Отмечается, что сначала ВСК будет заседать в закрытом режиме, члены заслушают секретные материалы по "вагнеровцам", а затем дадут брифинг для журналистов.

Напомним: