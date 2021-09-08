CNN: Операция с "вагнеровцами" проходила с ведома США

Операция с "вагнеровцами" проходила "с ведома и ожидаемой поддержки Соединенных Штатов".

Источник: трое бывших высокопоставленных чиновников украинской военной разведки в CNN

Детали: По словам представителей украинской разведки, операция под руководством Украины имела американские деньги, техническую помощь и рекомендации ЦРУ о том, как привлечь российских наемников.

В то же время, высокопоставленный чиновник США сказал CNN, что эти утверждения "ложные". Он указал, что разведка США знала об операции, но отрицал любую причастность. Чиновник, пожелавший остаться неназванным, предположил, что попытки втянуть американские агентства могут быть попыткой разделить или даже переложить вину за провал украинской операции с высоким риском.

Отмечается, что украинские агенты выдавали себя за российскую частную военную компанию, нанимая на работу в сфере безопасности, оплачиваемую выше установленной нормы, предлагая выгодный контракт в размере 5000 долларов в месяц для защиты нефтяных объектов Венесуэлы.

Источники сообщили, что на эту приманку попали сотни потенциальных российских подрядчиков, которые подали заявки на работу, что предоставило украинской разведке беспрецедентную возможность выявлять лиц, подозреваемых в военных преступлениях.

Один из бывших офицеров военной разведки сказал CNN, что "мы начали им звонить и говорить: "Эй, мужик, хорошо, расскажи мне что-нибудь о себе. Может, ты на самом деле не боец, может, ты сантехник или что-то в этом роде... А потом они начали раскрывать что-то о себе, посылая нам документы, военные удостоверения и подтверждения того, где они воевали. И мы типа "бинго, мы можем это использовать".

По словам офицеров разведки, цели сами начали присылать доказательства того, кем они были, своего военного опыта и даже конкретных боев и инцидентов, в которых они принимали участие, включая удостоверение личности и потенциально компрометирующие фотографии и видео, в частности на востоке Украины.

Как отмечается, на одном видео, переданном CNN бывшими источниками военной разведки, была изображена группа боевиков на востоке Украины, который держит обломки военного самолета, который, по словам источников, только что был сбит. Другие заявители были связаны с атакой на самолет MH17.

Другое бывший источник украинской военной разведки сообщил, что "двое присутствовали при запуске ракеты, которая сбила MH17. Четверо других были членами группы, которая сбила наш военный самолет и убила не менее 70 наших лучших людей". По его словам, обнаружение и наказание этих людей было "большим интересом".

По словам источников, из-за того, что прием с вербовкой на их веб-сайте оставался незамеченным, сотрудники украинской разведки просто выбрали людей, имеющих тесные и противоречивые связи с Украиной, и предложили им фальшивые контракты с Венесуэлой. По их словам, они выбрали 28 россиян, вероятно связанных с незаконными действиями в Украине, и еще пять без каиких-либо связей.

Россиянам сказали, что они будут отправлены в Турцию для транзитного рейса в Каракас. Источники сообщили CNN, что реальный план состоял в том, чтобы доставить их в Украину, где они могут быть арестованы. Пандемия коронавируса неожиданно изменила план, когда Россия закрыла свои границы. Однако, Москва продолжала разрешать поездки в Беларусь. Согласно украинским источникам, ничего не подозревающих новобранцев на автобусе доставили по суше в Минск, откуда, как они думали, скоро отправятся в Венесуэлу.

Согласно источникам, неудача с операцией стала серьезным ударом для украинской разведки, которая, по их словам, работала над тем, чтобы поймать российских подозреваемых в течение почти 18 месяцев.

Украинские официальные лица не ответили на запрос CNN о комментарии.

Напомним:

29 июля 2020 года в Беларуси задержали 33-х иностранных граждан, оказались боевиками "Вагнера". Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском.

Согласно информации источников УП, украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ПВК Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Однако, по данным СМИ, операция сорвалась после того, как силовики доложили Офису президента.

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