В Офисе Зеленского заявили, что CNN опубликовало "дезу" ФСБ по "вагнеровцам"

В Офисе президента Владимира Зеленского считают, что показания источников, на которых строится материал CNN об операции с "вагнеривцямы" ненадежны, а сами данные ничем не отличаются от изложеных в "Комсомольской правде" в 2020 году.

Источник: комментарий советника руководителя ОП Михаила Подоляка, предоставленный "Украинской правде", российский "Интерфакс", который цитирует представителя ФСБ РФ

Детали: Подоляк отметил, что вся информация в материале CNN взята из источников, не имеющих ценности. Также он обратил внимание, что сразу после публикации статью похвалило российское ФСБ.

В ФСБ заявили, что "полностью подтверждают ту информацию, которую опубликовал телеканал CNN... информацию эту мы считаем достоверной".

Прямая речь Подоляка: "Не прошло и нескольких часов, как уже и официальный представитель ФСБ (ага, той самой) похвалил CNN за этот материал. Что там сказано? Все как всегда. Обязательные анонимные отставники - и это ключевое - что-то подтверждают. Другой анонимный источник что-то опровергает. Ещё раз: анонимные, бесфамильные, бездолжнлстные и следовательно не имеющие информационной и репутационной ценности источник".

"При таком содержании материала стоит обратить внимание не так на то, что именно опубликовано, как на синхронность с заявлением представителя ФСБ. Когда ранее официальный представитель ФСБ практически мгновенно выходил в медиа, чтобы поддержать и похвалить какой-то репортаж? Это же фактически сигнал для всей российской системы пропаганды, что и как нужно отрабатывать".

"Ситуация говорит сама за себя. При этом никто уже не удивится, если ФСБ похвалит и тех украинских деятелей из числа журналистов, политиков или бывших спецслужбистов, которые подставили CNN и просто обеспечили перевод на английский старой российской "дезы", которая была опубликована впервые 6 августа 2020 года. С той публикации в "Комсомольской правде" ничего нового и существенного к истории про "вагнеровцев" не добавилось".

Что этому предшествовало: Американское издание CNN опубликовало статью, в которой трое бывших высокопоставленных чиновников украинской военной разведки рассказали детали сделки операции с "вагнеривцямы".

По словам неназванных представителей украинской разведки, операция под руководством Украины имела американское финансирование, техническую помощь и рекомендации ЦРУ о том, как привлечь российских наемников.

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