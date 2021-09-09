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Путин с Лукашенко договорились об интеграции и общих рынках

Четверг, 9 сентября 2021, 22:17
Путин с Лукашенко договорились об интеграции и общих рынках

Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин по итогам переговоров в Москве договорились о согласовании всех 28 "союзных программ", а также о единых макроэкономической политике, оборонном пространстве и рынке нефти и газа.

Источник: пресс-конференция Лукашенко и Путина

Прямая речь Путина: "Сегодня хотел бы с удовлетворением отметить, что согласованы все 28 программ. Завтра имеется в виду одобрить их на заседании Совета министров Союзного государства в Минске, после чего они будут вынесены на утверждение Высшего государственного совета Союзного государства, заседание которого планируется провести до конца текущего года.

Мы договорились с Александром Григорьевичем, сейчас посмотрим наши графики и определим более-менее точную дату…

Россия и Белоруссия договорились о единой макроэкономической политике, интеграции платежных систем и гармонизации денежно-кредитной политики

Две страны также переходят к единой промышленной политике и взаимному доступу к госзакупкам и госзаказам".

Детали: Беларусь и Россия договорились, что снимут все ковидные ограничения в пассажирском авиасообщении

Путин заявил, что обсудил с Лукашенко формирование единого оборонного пространства РФ и Беларуси, а учения "Запад-2021" якобы "не направлены против кого-либо".

Собеседники также предусмотрели создание единого рынка нефти и нефтепродуктов, договор о едином рынке электроэнергии, до 1 декабря 2023 будет подписан договор о едином рынке газа.

Также российский президент пообещал, что цена на газ для Беларуси на 2022 год сохранится на уровне этого года.

Лукашенко отметил, что на переговорах не договорились о единой валюте – якобы банки стран просили "не подходить к этому вопросу".

Напомним: Ранее сообщалось, что Лукашенко в Москве проведет с Путиным переговоры, темой которых будет продолжение интеграции Беларуси с Россией.

Украинская правда

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Темы: ЛукашенкоПутинБеларусьРосcия
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