В Киеве проводят рейды по контролю масочного режима – КГГА
Четверг, 9 сентября 2021, 23:11
Заместитель председателя КГГА Анна Старостенко сообщила, что в Киеве уже проводят показательные рейды для контроля масочного режима.
Источник: Старостенко в эфире "Громадського радіо"
Прямая речь Старостенко: "На комиссии по чрезвычайным ситуациям регионального уровня мы принимали решение чтобы усилить именно инспектирования соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, которые сейчас действуют, чтобы люди могли уберечь себя, а те, кто нарушают правила, чтобы несли ответственность.
Такие рейды уже проводятся".
Напомним: Ранее главный государственный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что полицейские будут контролировать соблюдение масочного режима и других противоэпидемических мероприятий.