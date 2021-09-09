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В Киеве проводят рейды по контролю масочного режима – КГГА

Четверг, 9 сентября 2021, 23:11
В Киеве проводят рейды по контролю масочного режима – КГГА

Заместитель председателя КГГА Анна Старостенко сообщила, что в Киеве уже проводят показательные рейды для контроля масочного режима.

Источник: Старостенко в эфире "Громадського радіо"

Прямая речь Старостенко: "На комиссии по чрезвычайным ситуациям регионального уровня мы принимали решение чтобы усилить именно инспектирования соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, которые сейчас действуют, чтобы люди могли уберечь себя, а те, кто нарушают правила, чтобы несли ответственность.

Такие рейды уже проводятся".

Напомним: Ранее главный государственный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что полицейские будут контролировать соблюдение масочного режима и других противоэпидемических мероприятий.

"Украинская правда" в Threads

Темы: карантинкоронавирусКиевКГГА
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