"Вясна": КГБ Беларуси задержал полсотни человек — вероятно, из-за комментариев об убийстве айтишника

29 сентября Комитет госбезопасности Беларуси задержал 43 человека - предположительно, задержания связаны с комментариями в социальных сетях о гибели айтишника Андрея Зельцера и сотрудника КГБ.

Источник: правозащитный центр "Вясна"

Детали: Сообщается, что люди задержаны по ст. 369 (оскорбление государственного служащего) и ст. 130 (разжигание социальной вражды) в разных городах, в частности Гродно, Гомеле, Минске, Витебске.

Как отмечается, один из задержанных, Алексей Сянько, сообщил своей жене из СИЗО, что его задержали за комментарии.

Все задержанные находятся в СИЗО на Окрестина.

Предыстория: Сотрудники КГБ Беларуси застрелили айтишника компании EPAM Андрея Зельцера после того, как он якобы смертельно ранил их сотрудника во время отработки адресов, по которым "могли находиться лица, причастные к террористической деятельности".