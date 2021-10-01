Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Вясна": КГБ Беларуси задержал полсотни человек — вероятно, из-за комментариев об убийстве айтишника

Пятница, 1 октября 2021, 02:39

29 сентября Комитет госбезопасности Беларуси задержал 43 человека - предположительно, задержания связаны с комментариями в социальных сетях о гибели айтишника Андрея Зельцера и сотрудника КГБ.

Источник: правозащитный центр "Вясна"

Детали: Сообщается, что люди задержаны по ст. 369 (оскорбление государственного служащего) и ст. 130 (разжигание социальной вражды) в разных городах, в частности Гродно, Гомеле, Минске, Витебске.

Как отмечается, один из задержанных, Алексей Сянько, сообщил своей жене из СИЗО, что его задержали за комментарии.

Все задержанные находятся в СИЗО на Окрестина.

Предыстория: Сотрудники КГБ Беларуси застрелили айтишника компании EPAM Андрея Зельцера после того, как он якобы смертельно ранил их сотрудника во время отработки адресов, по которым "могли находиться лица, причастные к террористической деятельности".

Темы: Беларусь
powered by lun.ua
Главное сегодня

Шмыгаль представил "слугам" программу правительства с новым IТ-инструментом

Лукашенко: Если нужно будет, Беларусь станет единой военной базой с РФ

COVID в Украине: почти 12 тысяч новых случаев, более 200 умерших

Главные новости пятницы и ночи: Саакашвили, Трускавец

Европейский регулятор обнаружил связь между вакциной J&J и тромбозом в венах

Госдеп США о задержании Саакашвили: Внимательно следим

Все новости...
Беларусь
В МОК начали расследование насчет тренеров, которые пытались избавиться от атлетки Тимановской
Литва начала устанавливать на границе с Беларусью забор с колючей проволокой
КГБ Беларуси заявил о ликвидации "экстремистской сети" среди рабочих
Последние новости
10:59
Лукашенко заявил, что ни из Украины, ни из РФ ему о "вагнеровцах" не сообщали
10:30
МИД Украины и Грузии опровергают друг друга о вызове дипломатов из-за Саакашвили
10:23
Шмыгаль представил "слугам" программу правительства с новым IТ-инструментом
09:57
Спикер парламента Грузии считает, что арест Саакашвили не обострит отношения с Украиной
09:33
Лукашенко: Если нужно будет, Беларусь станет единой военной базой с РФ
09:08
В Грузии после ареста Саакашвили проходят местные выборы
08:59
Лукашенко гарантирует безопасность полетов над Беларусью, но может опять посадить самолет
08:37
128 тысяч человек привили от коронавируса в пятницу
08:32
Минюст Грузии рассказал, где держат задержанного Саакашвили
08:15
COVID в Украине: почти 12 тысяч новых случаев, более 200 умерших
Все новости...