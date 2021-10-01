Война на Донбассе: Оккупанты 13 раз нарушили "тишину", есть раненый

30 сентября на Донбассе было 13 нарушений режима прекращения огня, из них дважды - из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Один военный получил огнестрельное ранение.

Источник: штаб ООС

Детали: Как отмечается, военнослужащий находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - средней тяжести.

В частности, у Новотошковского враждебные вооруженные формирования дважды стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Каменки оккупанты дважды вели огонь из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм и 120 мм.

В районе Попасной наемники совершили два обстрела из гранатометов различных систем, неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Из станковых противотанковых гранатометов различных систем враг вел огонь в сторону Золотого-4 и Катериновки.

Вблизи Светлодарска противник применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе Павлополя наемники дважды стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В сторону Талаковки враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Украинские защитники открывали огонь в ответ.

Напомним: Как уже сообщалось, 30 сентября в зоне проведения ООС погиб военнослужащий Алексей Стрижак из Днепропетровской области.