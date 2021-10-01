Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве снова скачок больных COVID и 13 смертей

Пятница, 1 октября 2021, 10:57
В Киеве снова скачок больных COVID и 13 смертей
Фото КГГА

За сутки 30 сентября в столице зафиксировали 599 новых случаев коронавируса – это новый рекорд по количеству больных за сутки с начала июня, 13 человек умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь: "599 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 13 летальных случаев от вируса".

Детали: Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (115), Днепровском (93) и в Деснянском (80) районах.

82 больных коронавирусом госпитализировали, также положили в больницу 167 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в столице уже 235 062 подтвержденных случая коронавируса, 5 406 больных умерли, преодолели вирус 221 238 жителей города, из них 163 за минувшие сутки.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Предыстория:

  • За сутки 28 сентября в столице зарегистрировали 583 новых случая коронавируса – это было самое большое количество больных с 7 июня, когда зафиксировали 700 случаев COVID-19 за сутки.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
Киев
КГВА пока не будет оповещать о тревоге из-за проблем с "экстренными оповещениями"
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
Взрывы в Шевченковском суде: ГБР расследует все обстоятельства
Последние новости
12:05
Мировые банки в этом году уволили более 60 тысяч работников
12:05
видеоНа дне гранитного карьера на Днепропетровщине установили елку с гирляндами
11:59
Шойгу доложил Путину об уничтожении корабля "Новочеркасск" в Феодосии
11:54
В Литве готовятся запретить использование пластиковой посуды в кафе и на массовых мероприятиях
11:51
В Харьковской области из-за обстрелов 1 человек погиб и 1 человек был травмирован
11:48
ЕС подсчитал, сколько средств направил на гумпомощь в мире за год
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
11:20
По всей Украине объявили тревогу: МиГ-31К летает над Черным морем
11:17
WP: США ведут переговоры об "обновлении" Палестинской администрации
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
Все новости...
Реклама: