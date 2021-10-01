В Киеве снова скачок больных COVID и 13 смертей

За сутки 30 сентября в столице зафиксировали 599 новых случаев коронавируса – это новый рекорд по количеству больных за сутки с начала июня, 13 человек умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь: "599 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 13 летальных случаев от вируса".

Детали: Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (115), Днепровском (93) и в Деснянском (80) районах.

82 больных коронавирусом госпитализировали, также положили в больницу 167 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в столице уже 235 062 подтвержденных случая коронавируса, 5 406 больных умерли, преодолели вирус 221 238 жителей города, из них 163 за минувшие сутки.

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