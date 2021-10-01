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В Киеве снова скачок больных COVID и 13 смертей

Пятница, 1 октября 2021, 10:57
Фото КГГА

За сутки 30 сентября в столице зафиксировали 599 новых случаев коронавируса – это новый рекорд по количеству больных за сутки с начала июня, 13 человек умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь: "599 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 13 летальных случаев от вируса".

Детали: Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (115), Днепровском (93) и в Деснянском (80) районах.

82 больных коронавирусом госпитализировали, также положили в больницу 167 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в столице уже 235 062 подтвержденных случая коронавируса, 5 406 больных умерли, преодолели вирус 221 238 жителей города, из них 163 за минувшие сутки.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Предыстория:

  • За сутки 28 сентября в столице зарегистрировали 583 новых случая коронавируса – это было самое большое количество больных с 7 июня, когда зафиксировали 700 случаев COVID-19 за сутки.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
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