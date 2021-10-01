Теперь только электронные больничные: пациент должен проверить, что вписал врач

С 1 октября все учреждения здравоохранения в Украине будут выдавать только электронные больничные, Пенсионный фонд и работодатели будут получать все необходимые данные автоматически.

Источник: совместный брифинг представителей Минцифры, МОЗ, Минсоцполитики и Пенсионного фонда, сайты Минцифры и "Суспільне"

Детали: В июне стартовал переходный этап запуска электронных больничных по всей Украине. К единой информационной медицинской системе за это время удалось подключить почти все украинские больницы – это порядка 3 тысяч. Всего сформировали почти миллион е-больничных.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что за 4 месяца электронные больничные начали выдавать почти в каждой больнице Украины.

Минцифра, МОЗ, НСЗУ и представители Медицинской информационной системы (МИС) сделали несколько тренингов и вебинаров для врачей о том, как правильно формировать медицинские заключения и листки нетрудоспособности в электронном формате и работать с ними.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что уже создано более 1,1 миллиона электронных медицинских заключений о временной нетрудоспособности в 2 991 заведении 47 тысячами врачей.

Е-больничные будут иметь две части.

Медицинское заключение – это документ после обследования врача, в котором содержится общий диагноз. Врач создает его в Реестре и заверяет его электронной подписью. Пациент получит об этом смс-сообщение.

Оттуда через несколько секунд больничный попадает в Реестр Пенсионного фонда (ПФУ). И там формируется электронный листок нетрудоспособности – это как раз тот документ, по которому начисляются выплаты. Об этом пациент получит сообщение на телефон от ПФУ.

Работодатель сможет увидеть больничный работника на портале ПФУ.

"Электронные больничные листы формируются автоматически. Больше нет необходимости собирать справки и стоять в очередях. Это ускорит процесс получения выплат. К тому же, каждый сможет проверить информацию о себе в личном кабинете на вебпортале Пенсионного фонда Украины. Благодаря этому процесс станет более открытым, а коррупционные риски уменьшатся", – сказал глава правления ПФУ Евгений Капинус.

Информацию, которая содержится в медицинском заключении, подписывает врач лично электронной подписью. То есть медработник несет полную ответственность за данные, которые он туда вносит.

Попытка подделать данные – например, выдать больничный человеку, который не болел, – может привести к лишению врача и даже учреждения медицинской лицензии. За этим будут следить работники Фонда социального страхования.

Министр социальной политики Марина Лазебная верит: "Отныне врачи лечат, люди выздоравливают, работодатели видят, что работники на больничном с первого дня, документы обрабатываются автоматизировано, и человек получает выплаты без лишних задержек".

Ляшко отметил: "От врача и от пациента – только диалог. Врач устанавливает, что может быть нетрудоспособность на определенный период по девяти установленными категориями. Пациент должен убедиться, что врач внес правильно данные, получил смс. Далее работодателя уведомляют удобным способом о том, что вам открыли больничный".

"Выздоравливаете, лечитесь правильно, возвращаетесь на работу и электронные больничные закрывают также в электронном режиме. Работодатель все это видит в своем кабинете", – добавил глава Минздрава.

Брифинг Минцифры, МОЗ, Минсоцполитики и ПФУ thedigital.gov.ua

Федеров добавил, что цифровизация позволит проанализировать, "сколько раз выдает какая больница и врач больничные, в чем причина аномальных ситуаций".

"По нашим расчетам, можно сэкономить несколько миллиардов гривен на услуге электронных больничных", – сказал он.