Взятка главе Фонда госимущества: 4,2 млн залога идут государству

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда приняла решение взять под стражу Виталия Колесникова, подозреваемого в попытке подкупа председателя Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко, поскольку он не является в суд. Его залог взыскан в доход государства.

Источник: ВАКС, Трансперенси Интернешнл Украина

Детали: На заседании 1 октября судья удовлетворили ходатайство прокурора САП. Суд также постановил обратить в доход государства 4 млн 204 тыс гривен, внесенные ранее в качестве залога за Колесникова.

По процедуре эти деньги изъяты в доход государства без права возвращения.

Как отмечают в TI Ukraine, Колесников, которому ранее вернули загранпаспорт, вылетел на лечение в Россию. Из-за этого он отсутствовал на судебных заседаниях в своем деле, чем нарушил наложенные на него обязательства.

Зачем фигурант должен был выезжать на лечение именно в РФ - неизвестно, ведь его заболевание, по мнению стороны обвинения, можно лечить и в Украине, отмечают эксперты.

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