Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Взятка главе Фонда госимущества: 4,2 млн залога идут государству

Пятница, 1 октября 2021, 14:44
ВАКС

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда приняла решение взять под стражу Виталия Колесникова, подозреваемого в попытке подкупа председателя Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко, поскольку он не является в суд. Его залог взыскан в доход государства.

Источник: ВАКС, Трансперенси Интернешнл Украина

Детали: На заседании 1 октября судья удовлетворили ходатайство прокурора САП. Суд также постановил обратить в доход государства 4 млн 204 тыс гривен, внесенные ранее в качестве залога за Колесникова.

По процедуре эти деньги изъяты в доход государства без права возвращения.

Как отмечают в TI Ukraine, Колесников, которому ранее вернули загранпаспорт, вылетел на лечение в Россию. Из-за этого он отсутствовал на судебных заседаниях в своем деле, чем нарушил наложенные на него обязательства.

Зачем фигурант должен был выезжать на лечение именно в РФ - неизвестно, ведь его заболевание, по мнению стороны обвинения, можно лечить и в Украине, отмечают эксперты.

Предыстория:

  • В январе 2020 года НАБУ задержало в ресторане Валерия Троця, Виталия Колесникова и Сергея Щербака по подозрению в предоставлении взятки председателю Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко. Это была первая попытка дать взятку руководителю ФГИУ - в дальнейшем подобное повторится еще дважды.
  • По версии следствия, задержанные предложили председателю ФГИУ 5 миллионов долларов в обмен на назначение определенного человека на должность директора ОАО "Одесский припортовый завод". Назначенный руководитель госпредприятия якобы должен был способствовать сотрудничеству между заводом и определенным кругом частных компаний, связанных с фигурантами дела.
  • Задержанные планировали передавать взятку частями в течение года с момента достижения договоренностей. Во время передачи первых 50 000 долларов их разоблачили детективы НАБУ.
  • Сейчас это дело рассматривает Высший антикоррупционный суд.

Украинская правда
Темы: взяткаФонд госимуществаНАБУАнтикоррупционная прокуратураАнтикоррупционный суд
powered by lun.ua
Главное сегодня

Главные новости субботы и ночи: Зеленский в Трускавце, украинская вакцина

Украина остается второй в Европе по суточной смертности от COVID

"Наша политика "наглая" – Зеленский о международной субъектности Украины

"Слуги" определились, когда возьмутся за отставку Разумкова

відеоЛяшко рассказал о монтаже линии по производству украинской covid-вакцины

Зеленский считает, что олигархи стали бояться

Все новости...
взятка
Верховный суд говорит, что отменил приговор экс судье из-за процедурных нарушений
Верховный суд отменил приговор ВАКС бывшему судье-взяточнику
Чиновник Минобороны попался на взятке в $30 тиcяч - силовики разоблачили оборудку с землей
Последние новости
08:18
Коронавирус: 8 тысяч новых заражений, больше всего всего на Харьковщине
08:00
Главные новости субботы и ночи: Зеленский в Трускавце, украинская вакцина
07:40
Возле Зайцевого позиции ВСУ попали под обстрел из гранатометов
07:23
200 городов Бразилии вышли на митинги против Болсонару
06:21
Украина остается второй в Европе по суточной смертности от COVID
05:45
На выборах в Грузии проголосовали более 50 процентов избирателей
04:49
Десятки единиц техники оккупанты разместили с нарушением линий отвода – СММ ОБСЕ
04:17
"Слугам по заслугам": в президентской партии нардепам раздали награды
03:27
В России Днепр назвали "столицей телефонного мошенничества"
02:40
Великобритания сократит "красный список" стран до 9 – СМИ
Все новости...