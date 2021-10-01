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Взятка главе Фонда госимущества: 4,2 млн залога идут государству

Пятница, 1 октября 2021, 14:44
Взятка главе Фонда госимущества: 4,2 млн залога идут государству
ВАКС

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда приняла решение взять под стражу Виталия Колесникова, подозреваемого в попытке подкупа председателя Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко, поскольку он не является в суд. Его залог взыскан в доход государства.

Источник: ВАКС, Трансперенси Интернешнл Украина

Детали: На заседании 1 октября судья удовлетворили ходатайство прокурора САП. Суд также постановил обратить в доход государства 4 млн 204 тыс гривен, внесенные ранее в качестве залога за Колесникова.

По процедуре эти деньги изъяты в доход государства без права возвращения.

Как отмечают в TI Ukraine, Колесников, которому ранее вернули загранпаспорт, вылетел на лечение в Россию. Из-за этого он отсутствовал на судебных заседаниях в своем деле, чем нарушил наложенные на него обязательства.

Зачем фигурант должен был выезжать на лечение именно в РФ - неизвестно, ведь его заболевание, по мнению стороны обвинения, можно лечить и в Украине, отмечают эксперты.

Предыстория:

  • В январе 2020 года НАБУ задержало в ресторане Валерия Троця, Виталия Колесникова и Сергея Щербака по подозрению в предоставлении взятки председателю Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко. Это была первая попытка дать взятку руководителю ФГИУ - в дальнейшем подобное повторится еще дважды.
  • По версии следствия, задержанные предложили председателю ФГИУ 5 миллионов долларов в обмен на назначение определенного человека на должность директора ОАО "Одесский припортовый завод". Назначенный руководитель госпредприятия якобы должен был способствовать сотрудничеству между заводом и определенным кругом частных компаний, связанных с фигурантами дела.
  • Задержанные планировали передавать взятку частями в течение года с момента достижения договоренностей. Во время передачи первых 50 000 долларов их разоблачили детективы НАБУ.
  • Сейчас это дело рассматривает Высший антикоррупционный суд.

Украинская правда

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Темы: взяткаФонд госимуществаНАБУАнтикоррупционная прокуратураАнтикоррупционный суд
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