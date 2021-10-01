Задержание Саакашвили: МИД вызывает посла Грузии
Пятница, 1 октября 2021, 20:35
Министерство иностранных дел вызывает грузинского посла из-за информации о задержании Саакашвили.
Источник: комментарий пресс-секретаря МИД Олега Николенко, предоставленный "Украинской правде"
Детали: Отмечается, что МИД требует официальных объяснений относительно оснований задержания.
Прямая речь Николенко: "Видим информацию в СМИ о задержании гражданина Украины Саакашвили в Грузии.
В Министерство иностранных дел приглашен руководитель посольства Грузии в Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах такого задержания".
Напомним: Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о задержании Саакашвили.
Украинская правда