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Задержание Саакашвили: МИД вызывает посла Грузии

Пятница, 1 октября 2021, 20:35
Задержание Саакашвили: МИД вызывает посла Грузии
фото с фейсбука саакашвили

Министерство иностранных дел вызывает грузинского посла из-за информации о задержании Саакашвили.

Источник: комментарий пресс-секретаря МИД Олега Николенко, предоставленный "Украинской правде"

Детали: Отмечается, что МИД требует официальных объяснений относительно оснований задержания.

Прямая речь Николенко: "Видим информацию в СМИ о задержании гражданина Украины Саакашвили в Грузии.

В Министерство иностранных дел приглашен руководитель посольства Грузии в Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах такого задержания".

Напомним: Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о задержании Саакашвили.

Украинская правда

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Темы: МИДСаакашвилиГрузия
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