Сборная Франции победила Испанию в финале Лиги наций УЕФА

Сборная Испании потерпела поражение в матче против команды Франции, которая стала победителем второго розыгрыша Лиги наций УЕФА.

Источник: Укринформ

Детали: В финале турнира на "Джузеппе Меацца" в Милане действующие чемпионы мира одержали волевую победу над пиренейцами со счетом 2:1.

Авторами голов стали Карим Бензема (66-я минута), Килиан Мбаппе (80) – у французов; Микель Оярсабаль (64) – в составе сборной Испании.