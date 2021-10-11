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Сборная Франции победила Испанию в финале Лиги наций УЕФА

Понедельник, 11 октября 2021, 00:18
Фото: УЕФА

Сборная Испании потерпела поражение в матче против команды Франции, которая стала победителем второго розыгрыша Лиги наций УЕФА.

Источник: Укринформ

Детали: В финале турнира на "Джузеппе Меацца" в Милане действующие чемпионы мира одержали волевую победу над пиренейцами со счетом 2:1.

Авторами голов стали Карим Бензема (66-я минута), Килиан Мбаппе (80) – у французов; Микель Оярсабаль (64) – в составе сборной Испании.

Темы: спорт
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