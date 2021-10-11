Во Львове хотят пускать в рестораны только вакцинированных или с ПЦР-тестом

Во Львове могут ввести норму относительно требования сертификата о вакцинации или справки об отрицательном ПЦР-тесте для посетителей заведений общественного питания.

Источник: мэр города Андрей Садовый в эфире радио "Люкс FM", цитирует пресс-служба горсовета Львова

Детали: Отмечается, что такую ​​норму, распространенную в Европе, могут ввести из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции. Однако это не вопрос ближайших дней. Также власти планируют отправить детей детей 5-11 классов на дистанционное обучение с 18 октября.

Прямая речь Садового: "К сожалению, мы наблюдаем динамику распространения коронавируса во Львове, в Украине. Поэтому мы приняли решение, что с 18 октября на неделю детей 5-11 классов отправляем на дистанционное обучение. Затем будет неделя осенних каникул, поэтому в целом получится где-то две с половиной недели для того, чтобы разорвать волну заболеваемости. Дети 1-4 классов продолжают ходить в школу, а дети - в детские сады.

Сегодня-завтра мы примем следующие решения в отношении бизнеса. Должна быть обязательная вакцинация работников предприятий торговли, общепита.

Также мы плавно подходим к той норме, которая есть во многих европейских странах: посетители заведений общественного питания должны иметь или сертификат о вакцинации, или справку о негативном ПЦР-тесте. Это не будет введено во Львове в ближайшие дни, так как уровень вакцинации значительно меньше, чем в других странах. На сегодня где-то треть населения нашего города уже вакцинирована".