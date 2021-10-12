Украина уже очень близка к ЕС – Боррель

Украина очень близка к Европейскому Союзу – от географии и культуры до тесных экономических связей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью "Радио Свобода.

"Украина уже очень близка к Европейскому союзу, начиная с географической и культурной близости и заканчивая нашими тесными связями, в частности Соглашением об ассоциации. Европейские стремления Украины и ее европейский выбор ЕС признал и приветствовал, как указано в этом соглашении. Засвидетельствовано это и в декларации, принятой по итогам саммита "Восточного партнерства" 2017 года", – сказал Боррель.

По его словам, ЕС и Украина разделяют стремление укреплять политические связи и экономическую интеграцию на основе Соглашения об ассоциации, включая глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли.

"Продвижение вперед, навстречу процесса реформирования и сближения – это лучший инструмент для достижения такой цели. Это означает работу над внедрением соглашения, продолжение блестящего сотрудничества между Украиной и институтами и агентствами Евросоюза и вообще ведения совместного бизнеса, поездки на работу и учебу в Евросоюз – и наоборот. Все эти вещи с каждым днем ​​делают нас ближе друг к другу", – сказал Боррель.

Он отметил, что саммит Украина-ЕС, который состоится во вторник в Киеве, это также возможность для Евросоюза еще раз засвидетельствовать полную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Мы рассчитываем подписать соглашение о совместном авиационном пространстве между Украиной и Евросоюзом, которое принесет конкретную пользу как гражданам, так и бизнесу. Мы также ожидаем подписать соглашение о доступе Украины к программам "Горизонт Европа" и "Креативная Европа", что позволит построить тесные взаимосвязи между художниками, исследователями и академическими сообществами в целом ", – сказал дипломат.

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