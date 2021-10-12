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Украина и ЕС подписали долгожданное соглашение об "открытом небе"

Вторник, 12 октября 2021, 12:05
Украина и ЕС подписали долгожданное соглашение об открытом небе
фото: pixabay

Украина и Европейский Союз подписали долгожданное соглашение об "открытом небе".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на церемонию подписания, которая состоялась в рамках саммита Украина-ЕС 12 октября в Киеве

Детали: С украинской стороны соглашение подписал премьер-министр Денис Шмыгаль, со стороны ЕС - глава дипломатии Жозеп Боррель и посол Словении в Украине Томаш Менцин.

Соглашение об "открытом небе" имеет за цель уравнять в некоторых правах украинские и европейские авиакомпании, снять монополию на отдельные маршруты, установленную двусторонними договорами, облегчить открытие новых маршрутов между украинскими и европейскими городами, и как следствие – должны снизиться цены на билеты.

В ЕС отмечают, что одним из последствий подписания соглашения должен быть вход в Украину новых лоукост-авиалиний и повышение туристической привлекательности Украины.

Соглашение было парафировано еще в 2013 году, однако до сих пор не было подписано из-за британско-испанского спора о принадлежности Гибралтара.

Подписание ожидалось 11 февраля в Брюсселе, но в начале февраля в офисе президента заявили, что подписание сорвалось.

28 июня Совет ЕС дал согласие на подписание с тремя странами, в том числе с Украиной, Соглашения о совместном авиационном пространстве.

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Темы: ЕСУкраинаавиатранспорт
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