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Евросоюз перечислит Украине €600 млн, несмотря на отсутствие активного сотрудничества с МВФ

Вторник, 12 октября 2021, 13:28
Евросоюз перечислит Украине €600 млн, несмотря на отсутствие активного сотрудничества с МВФ
фото: pixabay

ЕС выделит Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро несмотря на отсутствие активного сотрудничества с Международным валютным фондом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление саммита Украина-ЕС

Прямая речь: "Мы приветствовали выполнение условий чрезвычайной Программы макрофинансовой помощи ЕС для Украины и приняли к сведению решение о выделении второго транша объемом 600 млн евро. Мы подчеркиваем важность продолжения соответствующих реформ. Мы подтвердили важность поддержания макроэкономической стабильности Украины и соблюдения обязательств перед МВФ".

Детали: Как стало известно "Европейской правде", ЕС согласился отступить от собственных правил и перечислит Украине помощь, несмотря на то, что мы не имеем активного сотрудничества с МВФ и сам Фонд не считает выполнение программы удовлетворительным.

Первый транш Европейской комиссии от имени ЕС в размере 600 млн евро Украина получила в декабре 2020 году в рамках программы макрофинансовой помощи, связанной с COVID-19.

Учитывая чрезвычайный характер этой поддержки, первая выплата была осуществлена ​​без выполнения каких-либо конкретных условий со стороны Украины.

Выдачу второго транша поставили в зависимость от выполнения восьми конкретных мер, изложенных в меморандуме. К ним относятся меры в области управления государственными финансами, борьбы с коррупцией, улучшения деловой среды и управления государственными предприятиями.

Одним из ключевых требований для получения второго транша макрофинансовой помощи ЕС было реформирование Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия, и два ключевых закона были приняты.

В августе вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил, что Украина выполнила все основные условия для получения второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро, но его поступления возможно после решения МВФ.

Читайте также полный комментированный текст заявления саммита Украина-ЕС.

Темы: ЕСУкраинаденьги
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