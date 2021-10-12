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В областях начали объявлять чрезвычайную ситуацию из-за нехватки газа

Вторник, 12 октября 2021, 17:00

В нескольких областях администрации начали рассматривать чрезвычайную ситуацию по обеспечению природным газом бюджетных учреждений на осенне-зимний период 2021-2022 годов.

Источник: сообщение Львовской ОГА, Закарпатской ОГА и Хмельницкой ОГА

Детали: Соответствующие заседания областных комиссий ТЭБ и ЧС прошли 11 октября на Хмельнитчине и Закарпатье. 12 октября ситуацию с отсутствием газоснабжения бюджетных учреждений признала чрезвычайной львовская областная комиссия ТЭБ и ЧС.

В частности руководитель департамента топливно-энергетического комплекса, энергоэффективности и жилищно-коммунального хозяйства Львовской ОГА Богдан Кейван сообщил, что на территории Львовщины работает 825 бюджетных учреждений, потребляющих природный газ для собственных нужд.

В этих учреждениях есть более 4000 пунктов учета газа, из них на сегодня включены лишь 986, что составляет 23,4%.

Это связано с тем, что львиная доля бюджетных учреждений, использующих природный газ для отопления и горячей воды, на сегодня не заключили договоров на поставку природного газа.

Прямая речь Кейвана: "Учитывая продолжительность проведенных торгов в системе Проззоро и их незавершения в части определения победителей, как из-за отсутствия достаточного количества участников, так и за значительных колебаний цены на газ, имеем такую ​​сложную ситуацию в бюджетной сфере".

Справка: Чрезвычайная ситуация - это обстановка на отдельной территории или предприятии, которая характеризуется нарушением нормальных условий жизнедеятельности населения, вызванная опасным событием, которое привело к возникновению угрозы жизни или здоровью населения.

Предыстория: Во вторник в "Нафтогазе" заявили, что обнародуют договор на поставку газа бюджетным учреждениям.

Темы: газотопление
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