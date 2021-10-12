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Правительство Грузии создаст группу медиков, которые будут следить за здоровьем Саакашвили

Вторник, 12 октября 2021, 22:56

Минюст Грузии обратился к Министерству здравоохранения с просьбой создать многофункциональную группу врачей, которые будут отслеживать и анализировать состояние здоровья заключенного экс-президента Михеила Саакашвили.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Interpressnews.

"Целью группы будет периодическое наблюдение за состоянием здоровья Саакашвили и, при необходимости, предоставление рекомендаций", - заявили в Минюсте.

Также Минюст обратился к главе парламентского комитета по правам человека и комитета по здравоохранению и соцзащиты с просьбой проконтролировать защиту прав Саакашвили, а также Народному защитнику Нино Ломджария.

Напомним,Саакашвили сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави, куда политик был помещен после задержания 1 октября. Он объявил голодовку, называя себя политзаключенным, а выдвинутые против него обвинения - сфабрикованными. На 10-й день голодовки личный врач експрезидента заявил о серьезном ухудшении состояния его здоровья.

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе назвал неправдивой информацию о том, что состояние здоровья Саакашвили сильно ухудшилось.

В 2018 году Саакашвили признали виновным по двум делам. Его приговорили к 3 годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу Сандро Гиргвлиани, и еще к шести годам - по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.

По данным прокуратуры Грузии, по прибытии политика в страну 1 октября против него возбудили еще одно уголовное дело - о незаконном пересечении грузинской границы. Это уже пятое уголовное дело против него.

Читайте также: Спасти Саакашвили: может ли Украина вытащить политика из грузинской тюрьмы.

Темы: ГрузияСаакашвили
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