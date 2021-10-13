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В США рассказали об итогах визита Нуланд в Москву, ради которого сняли санкции с россиян

Среда, 13 октября 2021, 09:08
Nuland at The Garage Museum in Moscow, Twitter Jason P. Rebholz

Дипломаты США и России договорились о проведении еще одного раунда переговоров относительно ограничений на работу посольств в Москве и Вашингтоне.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил на брифинге в Вашингтоне представитель Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя итоги визита в Москву заместителя госсекретаря Виктории Нуланд.

"Мы согласились на еще один раунд переговоров, и мы надеемся, что продолжение переговоров может привести к принятию решения, чтобы наша миссия в Москве могла возобновить свою нормальную деятельность", - сказал Прайс.

По его словам, последующие обсуждения будут идти на более низком дипломатическом уровне, вероятно, на уровне заместителя помощника государственного секретаря.

"Но мы очень надеемся, что эти обсуждения принесут плоды, потому что мы действительно хотим открытых каналов связи с Москвой. Мы действительно считаем, что полностью укомплектованное или адекватно укомплектованное посольство в Москве важно для нашей цели по обеспечению свободного потока информации для ответственного управления двусторонними отношениями с Москвой", - сказала Прайс.

Он отметил, что визит Нуланд в Москву был "полезным, на ее встречах было открытое обсуждение".

"Наша позиция в отношении кадрового обеспечения нашей миссии остается твердой. Мы ожидаем паритета по штатному расписанию и ожидаем визовой взаимности. Должна быть справедливость, должна быть гибкость с российской стороны, если мы хотим достичь равноправного соглашения, и именно этого мы и добиваемся", - сказал Прайс.

Как известно, Нуланд находится в санкционном списке РФ и в обмен на нынешний визит в Москву США согласились снять санкции с нескольких россиян. Имена исключенных их списка официально не назывались.

Напомним, американские сенаторы направили президенту Джо Байдену письмо с призывом немедленно принять меры по увеличению штата посольства США в Москве, а если правительство России не пойдет на уступки - выслать 300 российских дипломатов.

1 августа Россия ввела запрет для посольств нанимать местный персонал. Это решение российских властей заставило дипломатическую миссию США уволить 182 сотрудника посольства и десятки контрактников.

Темы: СШАРосcиямеждународные отношениясанкции
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