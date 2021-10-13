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ЕС планирует ужесточить правила поставки лекарств, чтобы не полагаться на "автократии"

Среда, 13 октября 2021, 09:27

Производители лекарств могут столкнуться с более строгими правилами для обеспечения поставок лекарств в Европейский Союз, поскольку блок пытается сократить импорт фармацевтических продуктов из Китая и других зарубежных "автократий".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В начале пандемии COVID-19 в прошлом году ЕС столкнулся с затяжными проблемами с получением широкого спектра лекарств и их ингредиентов из Индии и Китая, поскольку поставки ужесточились из-за карантина и экспортных ограничений.

"Нам необходимо обновить наше законодательство, чтобы решить проблему нехватки в таких областях, как согласованная отчетность, усиление обязательств по поставкам и большая прозрачность в цепочке поставок", - заявила комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидес.

Запланированное изменение правил также направлено на снижение зависимости ЕС от медицинских ингредиентов, производимых за рубежом, поскольку, по оценкам Комиссии, две трети мировых поставок сосредоточены в Индии и Китае.

"Кризис показал, что мы слишком зависимы от Китая и других третьих стран, когда дело касается фармацевтических продуктов. Только представьте себе мир, в котором вакцины разрабатывались только в Китае или России, а западные демократии и Европейский Союз зависели бы от этих автократий в поисках вакцины. Это был бы плохой мир", - сказал министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

Официальный представитель ЕС сказал, что производителям лекарств могут быть предложены стимулы для внедрения инноваций при условии, что они примут более строгие обязательства по поставкам на всей территории ЕС.

Производители лекарств уже обязаны обеспечивать минимальные поставки лекарств, но обязательства различаются в разных странах ЕС и считаются недостаточно строгими.

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